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想要買國外食品怕踩雷，除了透過網路評論外，食藥署推出「食品消費紅綠燈」，每日從13個國家（地區）、共14個網站蒐集各國食品回收警訊，透過不同燈號警示對人體有無危害，民眾可藉此避免禍從口入。此外，若在當地旅遊則要小心3大污染源地雷。食藥署表示，許多民眾會透過網路蒐集必吃清單，但是有3大污染源地雷要小心，包含物理性如糞便、化學性如農藥、生物性如微生物。另有一些食品可能標示不符，如過敏原標示等，民眾需特別留意。此外，民眾出國買伴手禮回台，也要特別留意當地食品安全相關資訊。食藥署表示，可查詢「食品消費紅綠燈」，若有公告品項可連結回原食品回收警訊網站，檢視是否有買到同品項、同批號、同效期產品，也要留意食品標示資訊及保存方式，避免買生鮮農產品或含肉製品。食藥署表示，食品消費紅綠燈每日主動蒐集美國、英國、加拿大、日本、紐西蘭、澳洲、香港、愛爾蘭、新加坡、法國、比利時、西班牙、南韓等13個國家或地區，以及接收歐盟食品和飼料快速預警（RASFF）通報國際食品回收警訊。食藥署表示，根據統計，自2020年1/1到今年11/30間，已經監控6070則國際食品回收警訊，包含綠燈6011則、黃燈57則、紅燈2則，提供國人在選購外國食品參考。紅燈代表該產品已在國內市場流通，且對人體有立即或重大危害；黃燈為產品有輸入並進入我國市場流通，對人體無立即危害或有危害疑慮；綠燈則是產品未進入我國市場，或是危害人體健康的可能性極微。食藥署提醒，國外採購回國食品有相關限量規定，若以「錠狀、膠囊狀食品」來說，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限）；一般食品供個人自用時，價值需在1000美元以下，且總重量在6公斤以內。食藥署表示，需特別注意的是，攜帶回國的食品，也僅能供個人自行食用，不得在國內販售。違規者可依食品安全衛生管理法第47條14款處新臺幣3萬元到300萬元罰鍰。