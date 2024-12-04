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馬英九基金會邀請陸生團來台，成員之一的復旦大學女學生週日（1日）在台中洲際棒球場體驗棒球活動時說出「中國台北隊」，遭批貶低台灣。剛遞補民進黨不分區立委的王義川今（4）日在立法院內政委員會首度質詢，他敦促陸委會處分馬英九基金會。立院內政委員會今日邀請陸委會主委邱垂正與海基會董事長吳豐山列席報告業務概況，並備質詢。王義川上台之後先跟邱垂正打了招呼，表示是第一次站上質詢台，感到很緊張。王義川在質詢時詢問邱垂正表示，馬英九基金會邀請的陸生團今天去到清華大學，受到與台灣大學同樣的待遇，前總統馬英九邀請陸生團來台訪問，在先前申請時曾允諾，到台灣不會談政治，但期間卻爭議連連，詢問陸生踩過紅線了嗎？邱垂正表示，事情發生後，他們有提醒馬英九基金會要注意。邱垂正說，作為主管機關的陸委會感到遺憾，不希望來台交流的中生團，引發那麼多對立與衝突或傷害台灣人的情感，「這絕對是我們不樂見」。針對此個案，陸委會將會同相關主管機關進一步審認資料，判定是否有違反法規，「違反相關規定的中籍人士，會註記他的身分，遇案嚴審，按照情節輕重，有可能1至5年內無法來台」。針對邀請單位部分，邱垂正指出，按照現行的許可辦法，會視個案情節輕重，從書面警示至一段期間不得再邀請相關專業團體來交流，裁處時間範圍為6個月到5年。王義川追問，先前有提醒訪團言行不要太誇張嗎？邱垂正證實，「他們說知道也會注意」。針對陸生團是否「脫離」原安排行程，邱垂正回應說，就行程而言是沒有，但看到的恐怕不是這樣，也有衝突抗議，愈來愈不安，非常遺憾。