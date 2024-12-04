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▲瓊瑤逝世消息曝光後，林青霞發聲悼念：「她是一位堅強的女性」，同時曝光兩人上一次互動時間點「就在幾個月前才通電話」。（圖／記者葉政勳攝）

▲林青霞（右）表示，「瓊瑤姐生前，非常贊成安樂死。她是一位堅強的女性。最後，自己把自己安樂了。」（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤個人檔案。（圖／資料庫）

知名作家瓊瑤以《還珠格格》一作廣為人知，近年鮮少出現在螢光幕前，怎料今（4）日下午驚傳在淡水區家中疑輕生身亡，享年86歲，令各界痛心不捨，對此，昔日與她合作過的藝人林心如、俞小凡、蘇有朋及許茹芸等陸續表示哀悼，稍早以瓊瑤電影《窗外》出道的林青霞也發聲悼念：「她是一位堅強的女性」，同時曝光兩人上一次互動時間點「就在幾個月前才通電話」。林青霞透露，幾個月前才跟瓊瑤通過電話，也吐露剛好上（11）月回台北，「卻沒有能夠安排到去看看瓊瑤姐。今天，實在很懊惱。懊惱極了。」她沉痛地說著，談及心中的瓊瑤是什麼模樣，林青霞表示，「瓊瑤姐生前，非常贊成安樂死。她是一位堅強的女性。最後，自己把自己安樂了」，內心感到十分遺憾。事實上，瓊瑤可說是林青霞演藝人生最大貴人，1973年因演出改編其作品《窗外》暴紅出道，接續也出演多部《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》、《雁兒在林梢》及《一顆紅豆》等經典電影，堪稱是瓊瑤式愛情片的第一女主角，去年林青霞獲頒金馬終身成就獎時，上台致辭首先就是感謝瓊瑤，「她的第一部小說《窗外》，成就我第一部電影，70年代最賣座的文藝愛情片都跟瓊瑤有關」。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎