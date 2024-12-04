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南韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布最短命的全國緊急戒嚴令；民進黨立院黨團在第一時間竟發文附和戒嚴，事後雖火速刪貼文，仍引發輿論譁然；對此，前立委郭正亮表示，台灣若實施戒嚴更可怕，因憲法條文寫著，若宣布戒嚴，一個月內要立法院追認，「民進黨一個禮拜就抓光了，還一個月？」郭正亮今（4）日在中天政論節目《綠也掀桌》中表示，民進黨立法院黨團不知道是哪個天兵發了挺戒嚴文，發文者認為台灣處處都有黑暗勢力存在，於是要台灣也跟進韓國實施戒嚴的做法，「民進黨黨團的主任一定要負責。」郭正亮指出，接下來很多人會進一步要求總統賴清德表態，表示不支持戒嚴，不會因為朝野僵局就宣布戒嚴；郭建議在野黨可以在大法官審查的時候問賴清德「可不可以因為朝野僵局就宣布戒嚴？是或不是？」郭正亮表示，他後來去查憲法的條文，「我們台灣更可怕」，憲法明載緊急情勢，行政院得宣布戒嚴，一個月內要立法院追認，「一個月欸，如果台灣讓民進黨戒嚴，一個禮拜就抓光了，還一個月？」郭正亮說明，在那個時代規定一個月，是因為中國大陸那麼大，通訊、交通都不發達，「現在三天就抓光了，怎麼可能等一個月？所以這次這事件真的就是斷了民進黨搞戒嚴的妄想」。