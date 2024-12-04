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▲春亞（右二）是2024年日本最可愛高中生。（圖／翻攝X@modelpress）

▲春亞日常生活照。（圖／翻攝IG@____harua_）

2024年最可愛的日本高中生出爐了！12月在東京舉辦的「2024日本一女高中生選美」比賽中，一共有15位來自日本各地的高中佳麗登上決賽舞台，展現自己最美的一面，最終由岡山縣出生的春亞（はるあ）摘下后冠。由日本雜誌社《modelpress》主辦的「日本一最可愛的高中生」選美，每年都會吸引來自日本各地的絕美高中校花參加比賽，12月1日在東京登場的2024主賽事中，一共有15位佳麗登台，展現自己的才華與美貌。最終經觀眾觀眾與評審投票之後，來自岡山縣的高二女孩春亞（はるあ）成為2024年度日本最可愛的高中女生，春亞在奪冠瞬間也感動表示：「我從來沒想過自己會獲勝，很高興自己有付出努力，從參加選美之後，我的人生獲得180度大翻轉，但我也不會因為獲得這次就滿足，想要繼續變有名，成為大家都喜歡的人。」此次摘下后冠之後，春亞也獲得50萬日圓現金獎勵，並成為2025年賽事關方形象大使。出生地： 日本岡山縣學年：高中二年級生日：2月16日MBTI：ESFP愛好： 看電影，喜歡迪士尼電影！專長：喜歡手做，尤其喜歡縫紉和製作指甲喜歡的食物：醃梅不喜歡的食物：苦味的最喜歡的名言：笑口常開，福氣常來我最近沉迷的事情：和我最喜歡的朋友一起拍很多照片。