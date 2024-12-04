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▲賈永婕：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲賈永婕：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲賈永婕相關討論：網路熱門趨勢詞分析。（圖／QuickseeK提供）

101董事長賈永婕最近新聞曝光率很高，早年賈永婕是節目主持人，在演藝圈的形象是豪門媳婦三寶媽，又經營個人婚紗品牌，兼顧家庭與事業，後來她投入鐵人三項賽事，追加運動屬性還出書；2021年COVID19疫情期間，賈永婕挺身號招募捐上百台救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）捐給各大醫院，被封為「抗疫女神」名聲大噪。而520新政府上任，公股人事異動，賈永婕在8月下旬獲行政院任命出任台北101董事長，從演藝界跨足政壇，成為執政團隊最受矚目的成員之一。但隨著高關注度而來的就是外界嚴格檢視，賈永婕隨後被爆出101淪為其夫婦「放閃公布欄」、不當開除員工風波等，被形容為「人設崩壞」。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察賈永婕這1個月以來的網路聲量趨勢，第一個聲量高峰出現在點燈事件，101舉辦公益點燈活動，號召支持棒球的企業捐款點燈，賈永婕丈夫的德杰集團參與活動，11月18日點燈除了打出「台灣尚勇」、「前進東京」字樣，還透過「永婕同心」字樣放閃，引發外界「公器私用」質疑，賈永婕第一時間回應強調活動收益會全數捐出，並表示一切流程符合規定、經董事會同意，20日賈永婕又在臉書貼文，用「我道歉」照樣造句，看似道歉其實回擊外界質疑，當天聲量達到4500則，觀察當時網路風向，網友多數挺賈永婕，回應「棒球是台灣的國球，祝賀國家隊不行嗎？」、「有在做事的人！怎麼做都有話說～」不過，11月27日週刊以「賈永婕人設崩壞」為題進行系列報導，踢爆賈永婕上任後有不當開除員工等風波，再羅列她就任後點燈放閃、搭頭等艙返台赴立院備詢等高調作風，以及過去藝人時代的跑趴事蹟，讓輿論風向出現反轉，當天賈永婕再透過直播回應101點燈公器私用事件，委屈落淚，聲量衝破萬則，來到1萬5000多則，但觀察網路風向，相關文章下方的網友開始出現質疑聲音「我不懂的是，為何她會當上101董座？」、「真的居高位做事要謹慎 深思」、「沒有一個董事長像妳那麼高調，做什麼都想上媒體版面」，或者譏諷她「怎麼這麼多人要角逐影后」，和先前一面倒相挺的情況形成對比。分析賈永婕自上個月底以來的網路情緒聲量與好感度，總體而言，她的正聲量3461則，仍略高於負聲量的3040則，好感度1.14，然而負聲量已經快追上正聲量，顯示爭議開始纏身。觀察她的負面熱門話題，除了週刊報導「不當開除員工」讓許多媒體跟進、有效引導輿論外，前101董座當天也在臉書發聲嗆賈「膚淺虛榮」，強調101公益捐款非賈永婕首創，「無需把所有功勞都往自己身上攬」，前輩現身說法的殺傷力頗強，搭上週刊的負面報導風向，當天受媒體廣泛引述報導。在週刊出手「人設崩壞」報導、前101董座乘勢追擊後，網路輿情談論賈永婕時所使用的熱門詞彙前十名包括「開除」、「不當」、「婆婆」、「爆料」、「虛榮」、「抹黑」、「落淚」、「周刊」、「膚淺」等，這些熱門詞彙的使用頻率皆呈現高強度的上升趨勢，然而這些詞彙都不甚正面，顯示網路風向已朝不利她的方向吹。賈永婕藝人出道多年，疫情期間的「防疫女神」形象深入人心，然而擔任101董座意味著跨足不同領域，且101身為台灣的指標性建築，其董座職位向來被視為公股人事大熱門，賈永婕空降董座，本來就容易引來側目，而大眾也會用更高的標準來審視轉換身分後的賈永婕；藝人時期的人設經營方式若未調整，恐怕會與公眾期待產生巨大落差，若再來一次「人設崩壞」，恐怕就不是直播落淚道歉可以解決。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com