我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國籍鈺洲啟航號輪擱淺案，工作人員進行抽油作業，已抽除近200噸油。(圖／交通部航港局提供)

中國籍鈺洲啟航號輪擱淺案，工作人員進行抽油作業，到今(4)日已抽除近200噸油，以降低污染風險，但因海象風浪轉趨增強，基於安全抽油團隊暫時停止作業，後續將備妥船機設備，待海象轉好期間，隨時再次啟動抽油作業，以期早日抽除全部餘油，化解環境生態危機。交通部航港局局長葉協隆表示，航港局為化解擱淺在野柳的中國籍鈺洲啟航號輪油污染危機，該局已遵照交通部部長陳世凱指示，要求船東互保公司(P&I)委託的海事專業團隊在安全第一原則下，近期趁海象天候轉好之際，積極優先抽除污染風險最高的重油，並為克服冬季低溫環境下重油粘稠不易抽除情形，已督促專業團隊強化相關設備，以提高抽油效率，目前已抽除近200噸油，以降低污染風險。葉協隆說，航港局為因應多變的東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行，並要求專業團隊完成每次階段性抽油作業後，在撤離前要務必確實完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞的封堵作業，以避免海水湧入導致油污外洩的情形。葉協隆並說，依照氣象署的海象預報，預計下次可抽油期間，約為12月9、10日間，航港局將持續督促P&I委託的專業團把握每次海象允許作業的期間，加速抽除進程，期能儘早完成290噸殘油抽除，至於船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後將再會同相關單位審查，以持續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌，並維護海洋生態環境與漁業資源。葉協隆指出，航港局為降低抽油期間油污外洩造成污染的風險，已會同海洋保育署、新北市政府及基隆市政府等單位完成海事專業團隊所提抽油計畫的審查作業，並完成除污船機整備及人員教育訓練，倘有污染情形發生，將立即運用攔油索、吸油棉、附油球與汲油器等防污、除污資材，控制污染範圍，迅速完成除污工作。葉協隆並指出，該局除於現地會同海保署等單位成立前進指揮所，以即時掌握現場狀況外，並已要求專業團隊透過CCTV及無人機空拍密切掌握船況及周邊環境，亦要求P&I保險公司依照海保署規範，每日持續進行金山至瑞芳間長達38公里的海岸線巡查，並就金山、萬里、基隆及瑞芳等地16處漁港，以及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查佈署於該等地點防污資材完妥，以利於第一時間有效因應油污外洩的緊急處置。