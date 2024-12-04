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▲瓊瑤尋短過世，死訊震驚兩岸三地。（圖／瓊瑤臉書）

▲范冰冰（右）在《還珠格格》演出格格林心如的丫鬟，模樣稚嫩，戲份相對主演來說比較少。（圖／微博）

▲范冰冰發聲追念恩師瓊瑤。（圖／范冰冰微博）

▲瓊瑤個人檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

文壇傳奇巨擘、大師級作家瓊瑤今（4）日在淡水住處輕生離世，享壽86歲，祕書在臉書代為公布她的遺書，外界才知道向來支持個人善終權、安樂死合法化的瓊瑤阿姨，選擇以自己的方式面對死亡。以經典古裝連續劇《還珠格格》發跡，一路踏上國際影星地位的范冰冰，稍早，以簡短3句話追悼瓊瑤阿姨：「謝謝妳曾點亮我...」范冰冰在微博發文，悼念驟然離世的恩師瓊瑤，她寫下：「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝您曾點亮我，願您在天堂喜樂常在。」並放上3根蠟燭的符號祈福，網友紛紛貼出《還珠格格》的劇照留言：「都是永遠的回憶，熱烈的靈魂會翩然歸去」、「願瓊瑤阿姨安息，會一直記住那些永恆的作品！」不少今日戲劇圈的大牌明星，青澀時期都演過電視劇《還珠格格》，如蘇有朋、林心如、趙薇等人，范冰冰也參演該劇，不過當年只是跟在女主角「紫薇」（林心如飾演）身邊的丫環「金鎖」，戲份不算太多，但也讓觀眾見到這位臉蛋精緻、氣質出眾的小演員，後來范冰冰憑著自身實力，橫跨電視、電影和時尚圈，甚至成為製作人和外國影展評審，躍升為「國際范」。瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎