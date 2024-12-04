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▲賴清德下榻飯店大門有中華民國國旗迎接。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.04）

▲賴清德下榻飯店，掛有美國、中華民國國旗。（圖／總統府提供）

總統賴清德啟動「繁榮南島，智慧永續」之旅，於當地時間4日晚間8時許抵達美國關島過境。賴清德專機抵達關島機場時，機場外已掛滿滿美國、中華民國、關島旗幟迎接訪團；此外，在賴清德所下榻的飯店，也高掛著中華民國與台灣的國旗。賴清德於當地時間4日上午搭乘專機赴吐瓦魯，由於吐國機場短小、無法容納大型客機，總統專機改成小型飛機前往該地，媒體團則先到關島等待，並於當地時間下午1時許抵達，而一下飛機後，機場外頭即能看到插滿台灣、美國國旗、關島旗幟各11面，共33面旗幟在機場飄揚；此外，賴清德下榻的飯店，除了有中華民國國旗與美國國旗飄揚外，在大門也放置中華民國國旗迎接。賴清德專機晚間抵達關島過境，由總督古蕾露親自前往機場接機，對賴清德到訪表達誠摯歡迎。古蕾露昨接受訪問時表示，將與賴清德見面令她「既興奮又榮幸」，「我們很興奮，當然也很榮幸能和台灣總統會面，台灣一直是與關島關係密切的朋友，我們跟他們的3個城市簽署姊妹市協定，因此我們雙方持續維持著非常友好的關係」。由於抵達時間已晚，賴清德車隊隨在警車的開道下，直接前往下榻飯店休息，而關島機場前往飯店的沿途，可看到台灣國旗、美國國旗、關島旗幟在大馬路旁飛揚。據了解，古蕾露已邀賴清德明早赴總督官邸進行早餐茶敘。