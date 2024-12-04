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韓國總統尹錫悅卻在昨晚突然宣布戒嚴，韓元一度重貶逾2%，即便在國會否決後解嚴，但韓元兌美元仍偏弱在1414附近震盪，市場也關注是否帶動亞洲貨幣競貶？對此，永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（4）日表示，這是單一事件，研判對於全球景氣、股市幾乎沒有影響，至於對亞幣影響，預期明年美元仍舊強勢，相對之下亞幣就會趨貶，新台幣兌美元也難見到「2字頭」。永豐金證券總經研究處副總經理林秀貞認為，明年類似的動盪可能加劇，也不只是南韓，像是日本石破茂政府也面臨政局混亂，還有法國國民議會也將舉行不信任投票，總理巴尼耶恐被迫下台，因此，像這樣的動亂恐持續存在，也會帶動避險貨幣像是美元、日圓、瑞士法郎、黃金不易走弱。由於韓元在韓國宣布戒嚴後，一度重貶逾2%，雖然在解除戒嚴後，韓元止貶回升，但仍未回到事件前的水準，目前在1414附近震盪，也讓市場擔心是否影響亞幣跟著競貶？對此，永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，這是單一事件，會隨著時間經過就沒事了，研判對於全球景氣、股市幾乎沒有影響。對於韓元貶值是否會帶動亞幣競貶？黃蔭基表示，在川普強勢重返美國白宮，明年經濟與市場表現一定會比2024更充滿挑戰，預估明年美元仍會續強，亞幣也會趨貶，新台幣兌美元31.1起跳，難見到「2字頭」，日圓兌美元預估在136至151震盪、人民幣兌美元匯率則可能貶至7.2至7.6游走。