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立法院司法法制委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正業務報告，國民黨立委羅智強質詢時說，民進黨立委沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰；沈伯洋隨即趕到大罵羅智強「水準最低的立委就是你！看看名字，缺什麼取什麼」，雙方一陣口角；對此，媒體人謝寒冰表示，「所以沈伯洋認為賴清德不清廉又缺德？」羅智強質詢時說，陸委會肯定兩岸交流，但沈伯洋認為兩岸交流都是統戰，陸委會打臉沈伯洋。沈伯洋突然現身會議室，大罵「不要造謠，不屑跟你講話」、「水準最低的立委就是你！看看名字，缺什麼取什麼」，兩人爆發數分鐘激烈爭吵。對此，媒體人謝寒冰今日在臉書發文表示，沈伯洋飆罵羅智強，名字缺什麼取什麼，「所以沈伯洋認為賴清德不清廉又缺德？」貼文一出，網友們則紛紛留言「王義川缺義，陳水扁欠扁」、「許智傑咧？莊瑞雄咧？王美惠咧？也看看自家人取什麼名字吧」、「不清又不德，罵的好，那他是不會勃起又不揚」。