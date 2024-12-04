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▲在2019年平鑫濤過世後，瓊瑤心碎神隱多年。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

▲瓊瑤故居「可園」目前已經開始改建，未來預計會規劃一區設立故事館。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤今（4）日驚傳離世，享年86歲。在離世前一週還在臉書上回憶亡夫皇冠文化負責人平鑫濤，提到自己正忙於為人生做收尾工作，讓人感受到她對過去的深切思念和對未來的無奈。瓊瑤與平鑫濤於1979年結婚，直到平鑫濤在2019年去世，兩人的婚姻關係持續40年，期間平鑫濤對瓊瑤相當寵愛，甚至為了瓊瑤在家中設置了「保齡球場」，可謂是「寵妻魔人」的先驅。瓊瑤與平鑫濤之間的愛情充滿了故事性，兩人於1979年結婚，之前經歷了長達八年的婚外情，平鑫濤在擁有家庭的情況下，依舊對瓊瑤展開了猛烈的追求，最終為了與瓊瑤在一起，選擇離婚後娶了瓊瑤。而兩人感情相當好，更共同打造了影視王國，捧紅了劉文正、林青霞、林心如、趙薇、范冰冰、馬景濤等無數巨星。平鑫濤對於瓊瑤的寵愛更被傳為佳話，蕭薔也是瓊瑤女郎之一，曾公開分享，平鑫濤因為瓊瑤喜歡打保齡球，平鑫濤便在家設立保齡球場，讓她印象深刻。平鑫濤和瓊瑤的生前一起居住在東區200坪別墅豪宅「可園」，寵妻魔人的平鑫濤將可園打造成家庭辦公室，還附設視聽室，在東區寸土寸金的地方，裡頭還會庭院及大片綠地與花卉。見證了東區發展的可園，已經在2022年改建，如今瓊瑤離世，可惜無法親眼看見改建後的樣貌。可園改建案，基地面積282.53坪，由將捷建設投資興建1棟地上14層、地下4層的豪宅，根據內政部實價登錄網站資料，2023年3月已取得建照、4月完成預售屋備。據了解，「將捷之琚」改建後瓊瑤家人將分回1、2樓以及高樓層，其中2樓預計作為故事館。