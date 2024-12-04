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▲台灣港務公司2處公廁獲環境部評比全國交通場站績優公廁特優之殊榮，由獲獎的基隆港務分公司總經理高傳凱(右3)與高雄港務分公司布袋港管理處處長郭俊華(右2)率團隊參與。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司2處公廁獲環境部評比全國交通場站績優公廁特優之殊榮，圖為獲獎的基隆港務分公司基隆港大樓1樓公廁。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司2處公廁獲環境部評比全國交通場站績優公廁特優之殊榮，圖為獲獎的高雄港務分公司布袋港管理處布袋港旅客服務中心公廁。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司2處公廁獲環境部評比全國交通場站績優公廁特優之殊榮，3日由基隆港務分公司總經理高傳凱代表，接受環境部部長彭啟明頒獎表揚，以資鼓勵。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司今(113)年首次參加環境部舉辦我家廁所超級讚─績優公廁評比活動，經薦舉基隆港務分公司基隆港大樓公廁，以及高雄港務分公司布袋港管理處布袋港旅客服務中心公廁等2處公廁參賽，在激烈競爭中，雙雙獲得全國交通場站績優公廁特優之殊榮，並於3日，由基隆港務分公司總經理高傳凱與高雄港務分公司布袋港管理處處長郭俊華率隊接受環境部部長彭啟明表揚。王錦榮指出，公廁是民眾日常生活的一部分，也是國家形象的重要展現，港務公司長年用心維持港區如廁環境「不髒、不濕、不臭」，112-113年亦推動商港優質公廁督導實施計畫，並邀請專家至港區輔導公廁健檢，除了更完善廁所內各項軟硬體設備，對於未來規劃將朝公廁智慧化管理邁進。王錦榮並指出，港務公司將持續全力配合環境部公廁政策，提供民眾舒適、安心、有尊嚴及性別友善的如廁環境，同時也鼓勵港區公廁使用者不吝向清掃人員說聲「真乾淨，感謝您！」，並養成「自己弄髒自己清」的好習慣。