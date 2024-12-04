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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；對此，國民黨前立委蔡正元痛批尹錫悅「實在太幼稚了」，並預示尹錫悅接下來將會面臨彈劾、起訴、判刑，最後入獄。蔡正元今（4）日在臉書發文表示，尹錫悅下達戒嚴令的目的就是關閉國會，韓國國會議員不服氣，緊急集會廢除戒嚴令，現場軍警不敢擋，國會議員爬牆入議場表決。蔡正元指出，這表示軍警不敢介入，尹錫悅接下來會被彈劾 起訴、判刑、入獄，「尹錫悅玩這起『假戒嚴、真政變』，不是軍人集團出身的尹錫悅，實在太幼稚了」。根據《韓聯社》報導，針對尹錫悅宣布戒嚴一事，包括共同民主黨、祖國革新黨、新改革黨、進步黨、基本收入黨、社會民主黨等6大韓國在野黨，已正式向國會法案部提交彈劾案，預計明天向全體會議報告彈劾法案，並於6日至7日進行投票。