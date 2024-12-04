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▲高雄輕軌二階路權範圍內綠覆率達68%，有效降低都市熱島效應。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌再傳捷報，輕軌二階統包工程榮獲第24屆公共工程金質獎土木類佳作，捷運局長吳嘉昌表示，此次獲獎是對輕軌工程安全、品質、環境保護與創新設計最大肯定，這份榮耀來自輕軌工程團隊的努力與付出，除感謝參與的團隊夥伴外，最重要的是施工過程中市民朋友的支持與包容，讓捷運團隊能夠完成這項重要的交通建設！未來捷運局將繼續努力，打造更友善、更便利的城市交通！捷運局表示，高雄輕軌工程以「永續綠能」為核心，重視民意，導入專業與科學數據分析，結合創新技術與環境保育理念，不僅為全國第一條環狀無架空線輕軌系統，維護城市天際線。最重要在環境保育方面，施工過程加強樹木保護及大幅增加綠蔭面積，二階路段全線輕軌路權範圍內綠覆率達68%，有效降低都市熱島效應。沿線打造「龍貓隧道」與「綠巨人隧道」總計保留184株小葉欖仁、206株雨豆樹，另補植112株雨豆樹形成隧道意象，將交通建設與城市景觀完美融合。吳嘉昌表示，輕軌二階工程從規劃設計、里民溝通、施工到完工，團隊均以 「品質至上、用心建設」 的精神推動每一步，力求帶給市民最優質的交通公共建設。相信融合便利與美學的輕軌，不僅串聯了城市的重要樞紐，更成為了高雄的新地標！環狀輕軌全長22.1公里，涵蓋苓雅、鳳山、前鎮、鹽埕、鼓山、左營及三民區等行政區，共設38座候車站，串聯市區25所高中職大專院校，及高雄市區5間醫院，輕軌有效地串聯生活節點，並與臺鐵及捷運紅橘線轉乘，讓有就醫需求的民眾、通勤的上班族、學生以及外地旅客，透過輕軌享有醫療、就學、藝文、觀光遊憩等一次到位的服務，趕快來趟「輕」旅行，一起感受優質、舒適及便捷的乘車體驗吧！