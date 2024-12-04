作家瓊瑤因輕生，今（4）日下午確定離世，享壽86歲，精神科醫師楊聰財指出，在台灣「65歲以上的長輩的自殺率高」，若身邊的老年人，有話越來越少、情緒低落或對原本有興趣的事物提不起勁，可能就是罹患「老人憂鬱症」的徵兆，務必多給予關心或從旁協助。
楊聰財說明，台灣65歲以上的長者，每一年每10萬人有40人輕生，以比例來看算是偏高，而老人憂鬱症常會替患者帶來「喪失感」、「無助感」、「孤獨感」、「負面自我評價」等負面情緒。
🟡喪失感：如伴侶過世、退休失去角色、子女遠離等。
🟡無助感：總認為自己成為家庭負擔。
🟡孤獨感：總感覺缺乏社會聯繫和支持。
🟡負面自我評價：總認為生命已無價值。
楊聰財也表示，老人憂鬱症初期容易有失眠、容易造成焦慮情緒、自律神經失調，許多身體疾病也跟著產生，包括心悸、胸悶、喘不過氣、身體忽冷忽熱、腸胃不舒服等。
楊聰財總結，想要幫助長輩預防憂鬱症，平時就應多給予陪伴，關心其身心撞況，當家中老年人有「話越來越少、情緒低落或是原本有興趣的事物都提不起興趣」等，這些較容易察覺的現象，可能就是老人憂鬱症的前兆，若無法有效解決，也應尋求專業醫療協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡喪失感：如伴侶過世、退休失去角色、子女遠離等。
🟡無助感：總認為自己成為家庭負擔。
🟡孤獨感：總感覺缺乏社會聯繫和支持。
🟡負面自我評價：總認為生命已無價值。
楊聰財也表示，老人憂鬱症初期容易有失眠、容易造成焦慮情緒、自律神經失調，許多身體疾病也跟著產生，包括心悸、胸悶、喘不過氣、身體忽冷忽熱、腸胃不舒服等。
楊聰財總結，想要幫助長輩預防憂鬱症，平時就應多給予陪伴，關心其身心撞況，當家中老年人有「話越來越少、情緒低落或是原本有興趣的事物都提不起興趣」等，這些較容易察覺的現象，可能就是老人憂鬱症的前兆，若無法有效解決，也應尋求專業醫療協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995