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南韓經歷最短戒嚴，卻震撼全球，也引發韓國股、匯市動盪，市場也緊盯韓國政局發展。不過，目前台灣銀行業只有元大銀行在韓國設有子行（元大儲蓄銀行），元大金總經理翁健今（4）日受訪時表示，韓國戒嚴很快就結束，已盤點子行資金、流動性都沒問題，會持續注意韓國政局發展。國泰金總經理李長庚則幽默回應，「連電影都演不出這種情節」。韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布全國緊急戒嚴，韓元被嚇趴一度重貶逾2%，但隨著國會投票否決戒嚴，尹錫悅宣布解嚴，韓元止跌回升，但仍偏弱，市場持續關注韓國後續政局發展。不過，目前台灣銀行業，只有元大銀行在韓國設有子行，元大金總經理翁健今日出席「永續金融先行者聯盟」成果發表會，在後受訪時表示，韓國戒嚴事件很快就結束了，已盤查過當地據點，資金部位、流動性都沒問題，只是還要再看現在政局變化，還要再觀察。中信金總經理高麗雪受訪時則指出，根據目前盤點，中信在當地的部位應該是沒有很大問題，旗下銀行並沒有什麼授信，但台灣人壽可能有一點點保險部位，整體來說，中信在當地沒有營業據點，預估影響不大。兆豐金總經理蕭玉美說，內部也會盤點曝險部位， 只是目前銀行在當地並無據點。至於為何沒在韓國設點？她表示，在海外設立據點沒那麼容易，除要金管會及當地主管機關核准之外，也要有商機，尤其台商要多，銀行才可能前往設點。