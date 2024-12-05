我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《今日美國》專欄作家Bob Nightengale對天使隊上賽季結束後的操盤感到驚訝，認為他們未效仿道奇隊的延遲支付合約模式來競爭大谷的簽約權是很弔詭的（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇藉由大谷吸引大量商業利益，包括門票收入、廣告贊助、日本旅遊團等，大幅超越其薪資成本。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在上個休賽季用7億美元的總價簽下「二刀流」球星大谷翔平，就他加盟的第一季結果來看，這無疑是正確的決定，他不但幫助球隊奪冠，還帶來前所未有的經濟效益和曝光度，每年在場外可幫球隊帶進6500萬美元（約合新台幣21億元）的收入。近期有媒體針對洛杉磯天使隊未能像道奇隊那樣靈活運用後付薪資模式，以保住大谷翔平有所質疑，認為他們在操盤上為全失敗。《今日美國》專欄作家Bob Nightengale對天使隊上賽季結束後的操盤感到驚訝，認為他們未效仿道奇隊的延遲支付合約模式來競爭大谷的簽約權是很弔詭的。他直言大谷的簽約金額雖然高昂，但因其場內外的收益，實際上是「很超值」的。「我仍然很驚訝洛杉磯天使隊沒有做同樣的操作，讓大谷轉隊讓人難以置信。每年200 萬美元，剩餘6800萬美元延後支付。這幫道奇隊省了4600萬美元的豪華稅，而從門票銷售、促銷、贊助、日本海外賽等方面賺到的錢遠不止這些。」Nightengale如此說道。Nightengale還透露，即使像紐約洋基的Aaron Judge及剛成為自由球員的Juan Soto這些明星選手，能為球隊帶來票房收益，但他們的貢獻度仍遠不及大谷翔平。大谷在吸引球迷購票方面的能力幾乎無與倫比。他給出場外收益的驚人數字做為佐證：大谷實際年薪僅為200萬美元（6800延遲支付），他每年在場外（贊助、廣告等）可幫球隊賺進約6500萬美元（約合新台幣21億元）。相比之下，其他選手的場外收入通常僅有每年600至800萬美元，凸顯了大谷的獨特商業價值。大谷的商業價值對於提升球隊票房收入、吸引贊助商，以及拓展國際市場（特別是日本市場）都有重大作用，在棒球世界中可說是獨一檔的存在。擁有他的球隊可以利用其全球影響力創造龐大的經濟效益。在現代棒球運營中，明星選手的附加價值愈發重要。美國媒體的評論認為天使隊錯失大谷是管理層策略上的失敗，未能充分利用創新財務手段，來保留這位可能是現代棒球界最具票房價值與影響力的球員。道奇隊近期與季後成為自由球員的明星投手Blake Snell，簽下5年1.82億美元的合約，其中6200萬美元為延遲支付薪資。而對陣中「工具人」Tommy Edman則和其延長合約至5年7400萬美元，其中2500萬美元為延遲支付。另外，道奇隊過去也與多位球員簽署類似的合約，例如：Mookie Betts：3.65億美元合約中有1.15億美元延遲支付Freddie Freeman：1.62億美元中有5700萬美元延遲支付Will Smith：1.4億美元中有5000萬美元延遲支付大谷翔平在2023年以10年7億美元（約1015億日圓）的合約加盟道奇，締造職業體育史上最高紀錄。此合約中高達97%的薪資（6.8億美元）採用延遲支付方式，讓球隊在奢侈稅計算上降低實際負擔至約4600萬美元。道奇藉由大谷吸引大量商業利益，包括門票收入、廣告贊助、日本旅遊團等，大幅超越其薪資成本。據報導，大谷的場外收入高達每年6500萬美元，遠遠超過其他球員（每年約600萬至800萬美元），堪比「棒球界的貝比‧魯斯」。