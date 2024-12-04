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▲東北季風增強影響，今天開始北部、東半部降雨開始變多，尤其宜蘭地區要特別留意。（圖／中央氣象署）

▲週六將有另一波東北季風增強，週日、下週一（12/8、12/9）降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

台灣本週天氣受2波東北季風影響，中央氣象署預報員林定宜表示，明（5）日晚上水氣還會在增加，降雨範圍將擴大到「桃園以北、東半部」，且有較大雨勢，下一波冷空氣預計週六（12/7）報到，屆時北部、東北部全天偏涼，其它地區早晚較涼，中南部要留意較大的日夜溫差。林定宜表示，明天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其它地區早晚較涼，中南部日夜溫差大；白天基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部地區有零星短暫雨。明天晚上開始水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區都有短暫雨，且有局部較大雨勢發生的機率。林定宜提醒，週六將有另一波東北季風增強，週日、下週一（12/8、12/9）影響較明顯，本波冷空氣預估維持在東北季風的強度，不會達到冷氣團，最低溫時段出現在週日清晨，北部、東北部早晚只有15至16度，高溫約20度左右，中南部高溫26至28度。降雨部分，週末開始「桃園以北、東北部及東部地區」有局部短暫雨，竹苗山區及東南部地區有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。