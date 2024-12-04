一番賞「有點玄」事件連環爆！上週日傳出台北市萬年大樓，有店家自製吉伊卡哇一番賞被發現「最大獎」2支籤直接消失，當下受害者也立刻報警，結果一旁從香港來的遊客看完也傻眼，因為他們前腳才剛抽完，成為受害者之一。
台灣一番賞「有點玄」事件連環爆！香港客也受害
今（4）日在臉書「吉伊卡哇」社團中，有網友發出警世文，「上週日晚間6點多，經過萬年四樓的某間抽吉伊卡哇的自製一番賞的店，門口圍了一群人在抽獎，就跟著去湊熱鬧，該店一番賞是戳洞的，然後抽中號碼對應獎品，獎品有娃娃也有小獎卡包。」
當時有一位大戶不斷掏錢開抽，吸引了一票人圍觀，許多路人紛紛幫忙加油，結果抽到一半老闆突然表示，「因為你們抽了很多錢了，所以直接把剩的獎項送給你們」，抽獎大戲被迫中止，也讓湊熱鬧的當事人到其他間店家繼續逛。
沒想到繞一圈回來之後，卻發現剛才店家出現了警察，一問之下才發現「自製一番賞內根本就沒有最大獎南瓜烏薩奇跟垂耳烏薩奇的獎籤，偏偏那兩個獎是最貴的，所以抽獎人直接叫警察來」。
事發當下現場還有來自香港的遊客，他們更無奈表示：「我們前面也有花錢抽獎的，結果也被騙！」這番遭遇曝光後，也讓百萬網紅Cheap忍不住吐槽，「有夠坑，前面抽的衰爆了」。
除了萬年大樓之外，還有網友在threads上分享，自己前往台北地下街，抽取《數碼寶貝》系列一番賞，當下與另一位小姐加起來抽了20抽，都還沒有A賞與C賞的籤，但後來只剩三張，於是原PO也決定全包。
一番賞又不斷出包的事件，也引發大批玩家感慨「這些無良店家真的搞臭一番賞了」、「才被網紅抓過一次，現在又不演了嗎」、「我昨天在一中街也這樣我有全程錄影下來，已經找網紅拍片了」。
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今（4）日在臉書「吉伊卡哇」社團中，有網友發出警世文，「上週日晚間6點多，經過萬年四樓的某間抽吉伊卡哇的自製一番賞的店，門口圍了一群人在抽獎，就跟著去湊熱鬧，該店一番賞是戳洞的，然後抽中號碼對應獎品，獎品有娃娃也有小獎卡包。」
當時有一位大戶不斷掏錢開抽，吸引了一票人圍觀，許多路人紛紛幫忙加油，結果抽到一半老闆突然表示，「因為你們抽了很多錢了，所以直接把剩的獎項送給你們」，抽獎大戲被迫中止，也讓湊熱鬧的當事人到其他間店家繼續逛。
沒想到繞一圈回來之後，卻發現剛才店家出現了警察，一問之下才發現「自製一番賞內根本就沒有最大獎南瓜烏薩奇跟垂耳烏薩奇的獎籤，偏偏那兩個獎是最貴的，所以抽獎人直接叫警察來」。
事發當下現場還有來自香港的遊客，他們更無奈表示：「我們前面也有花錢抽獎的，結果也被騙！」這番遭遇曝光後，也讓百萬網紅Cheap忍不住吐槽，「有夠坑，前面抽的衰爆了」。
除了萬年大樓之外，還有網友在threads上分享，自己前往台北地下街，抽取《數碼寶貝》系列一番賞，當下與另一位小姐加起來抽了20抽，都還沒有A賞與C賞的籤，但後來只剩三張，於是原PO也決定全包。
一番賞又不斷出包的事件，也引發大批玩家感慨「這些無良店家真的搞臭一番賞了」、「才被網紅抓過一次，現在又不演了嗎」、「我昨天在一中街也這樣我有全程錄影下來，已經找網紅拍片了」。