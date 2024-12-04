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今（4）日NBA盃的比賽，丹佛金塊在主場以119：115擊敗金州勇士，兩隊的當家球星在比賽尾聲正面交鋒，金塊中鋒Nikola Jokic一次精彩的傳球，成功騙到Stephen Curry轉頭找球，之後再輕鬆跳投命中。美國媒體賽後也轉發這一幕寫道：「Jokic把Curry晃成小丑了！」今天比賽在最後2分半鐘，勇士一度還領先7分，沒想到在這支球被金塊打了一波11：0，慘遭逆轉，最終輸了4分。而在這段時間中的一個回合，Jokic抓到機會背身單打Curry隨後做出傳球假動作，直接騙到Curry、隨後中距離投籃命中，靠著這一球將比分給追平。美媒《House of highlights》在社群網站上分享了這一球，並配上特效寫道：「Jokic把Curry晃成小丑了！」這一場比賽Jokic全場24投14中，用超高效率拿到38分，另有10籃板6助攻5抄截。而影片下方則有不少人回覆道：「這一球要把Curry打上俠客烏龍球 (Shaqtin' a Fool)了」、「球進了Curry還在找球在哪」、「約基奇剛剛煮了咖哩」、「Curry迷別看這個影片」、「Jokic只是想傳球，不小心漂亮得分」。