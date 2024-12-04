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▲清宮劇《還珠格格》爆紅亞洲後，瓊瑤在華語文學界的地位也一路飆升，甚至出現了「有華人就有瓊瑤」的說法。（圖／翻攝IMDb）

▲演出過多部瓊瑤劇的演員趙薇也曾感嘆：「觀念變了！」（圖／翻攝自微博）

▲《還珠格格》中，紫薇一角當時看來天真爛漫的深情台詞，如今卻成為了網路迷因，不少人譏諷這個角色相當「綠茶」。（圖／翻攝自微博）

▲電視劇《又見一簾幽夢》中，男主角理直氣壯的認為別人的一條腿還沒愛情重要的觀念也令人詬病。（圖／翻攝自微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

台灣「言情小說始祖」瓊瑤，今（4）日下午於淡水家中輕生離世，享壽86歲。瓊瑤的作品對不少七、八年級生而言都是兒時的回憶，她筆下角色間的愛恨纏綿也是當時眾多少女們對愛情的啟蒙。不過近年來千禧世代後的觀眾卻不這麼想，甚至還掀起了一陣「吐槽瓊瑤式愛情」的風潮，諷刺劇情根本是「渣男語錄」大合集，抨擊當時看來很正常，現在回望去發現相當離譜的情節。「瓊瑤式愛情」早年紅遍兩岸三地，帥哥美女們在劇中大談苦情虐戀，充滿曲折與困難的愛情、愛到天崩地裂肝腸寸斷的橋段，也看得不少觀眾跟著角色潸然淚下。當年清宮劇《還珠格格》爆紅亞洲後，瓊瑤在華語文學界的地位也一路飆升，甚至出現了「有華人就有瓊瑤」的說法。不過隨著近年來意識型態的覺醒，女人的生活重心不在只有情與愛、傍上金龜婿上，觀眾與讀者對於愛情的解讀有了很大的變化，瓊瑤作品中傳播的觀念也受到很大的抨擊，早年看來非常刻骨銘心的浪漫橋段如今回顧起來也令人啼笑皆非，像是《還珠格格》中，紫薇一角當時看來天真爛漫的深情台詞：「爾康，山無稜，天地合，才敢與君絕⋯⋯」，如今也成為了網路迷因，譏諷這個角色相當「綠茶」。回顧瓊瑤劇，劇中的角色不僅「渣男語錄」頻出，許多發言也震碎了現代影迷的三觀，如電視劇《又見一簾幽夢》中，男主角費雲帆在面對女主角綠萍的質問時，理直氣壯的怒吼：「那時候的你，只不過是失了一條腿，紫菱呢，他為你割捨掉愛情！」認為別人的一條腿還沒愛情重要的觀念也令人詬病。還有《情深深雨濛濛》中，如萍、依萍兩位女主角向男主角何書桓告白後，男方回應：「我不是天下唯一一個為兩個女人動心的男人吧！」、「如萍，我這一生都不會忘記你，不管我在誰的身邊，我心裡有個角落，永遠為你保留著。」對於認知的轉變，演出過多部瓊瑤劇的演員趙薇也曾感嘆：「當時我們演的時候，沒人覺得何書桓是渣男，現在所有人卻都說他是個渣男，好像觀念變了，以前就只覺得他是個癡情男子。」