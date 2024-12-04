台灣「言情小說始祖」瓊瑤，今（4）日下午於淡水家中輕生離世，享壽86歲。瓊瑤的作品對不少七、八年級生而言都是兒時的回憶，她筆下角色間的愛恨纏綿也是當時眾多少女們對愛情的啟蒙。不過近年來千禧世代後的觀眾卻不這麼想，甚至還掀起了一陣「吐槽瓊瑤式愛情」的風潮，諷刺劇情根本是「渣男語錄」大合集，抨擊當時看來很正常，現在回望去發現相當離譜的情節。
「瓊瑤式愛情」早年紅遍兩岸三地，帥哥美女們在劇中大談苦情虐戀，充滿曲折與困難的愛情、愛到天崩地裂肝腸寸斷的橋段，也看得不少觀眾跟著角色潸然淚下。當年清宮劇《還珠格格》爆紅亞洲後，瓊瑤在華語文學界的地位也一路飆升，甚至出現了「有華人就有瓊瑤」的說法。
不過隨著近年來意識型態的覺醒，女人的生活重心不在只有情與愛、傍上金龜婿上，觀眾與讀者對於愛情的解讀有了很大的變化，瓊瑤作品中傳播的觀念也受到很大的抨擊，早年看來非常刻骨銘心的浪漫橋段如今回顧起來也令人啼笑皆非，像是《還珠格格》中，紫薇一角當時看來天真爛漫的深情台詞：「爾康，山無稜，天地合，才敢與君絕⋯⋯」，如今也成為了網路迷因，譏諷這個角色相當「綠茶」。
瓊瑤劇被批根本「渣男語錄」 主角趙薇都嘆：觀念變了
回顧瓊瑤劇，劇中的角色不僅「渣男語錄」頻出，許多發言也震碎了現代影迷的三觀，如電視劇《又見一簾幽夢》中，男主角費雲帆在面對女主角綠萍的質問時，理直氣壯的怒吼：「那時候的你，只不過是失了一條腿，紫菱呢，他為你割捨掉愛情！」認為別人的一條腿還沒愛情重要的觀念也令人詬病。
還有《情深深雨濛濛》中，如萍、依萍兩位女主角向男主角何書桓告白後，男方回應：「我不是天下唯一一個為兩個女人動心的男人吧！」、「如萍，我這一生都不會忘記你，不管我在誰的身邊，我心裡有個角落，永遠為你保留著。」對於認知的轉變，演出過多部瓊瑤劇的演員趙薇也曾感嘆：「當時我們演的時候，沒人覺得何書桓是渣男，現在所有人卻都說他是個渣男，好像觀念變了，以前就只覺得他是個癡情男子。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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還有《情深深雨濛濛》中，如萍、依萍兩位女主角向男主角何書桓告白後，男方回應：「我不是天下唯一一個為兩個女人動心的男人吧！」、「如萍，我這一生都不會忘記你，不管我在誰的身邊，我心裡有個角落，永遠為你保留著。」對於認知的轉變，演出過多部瓊瑤劇的演員趙薇也曾感嘆：「當時我們演的時候，沒人覺得何書桓是渣男，現在所有人卻都說他是個渣男，好像觀念變了，以前就只覺得他是個癡情男子。」
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