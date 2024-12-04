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萬事達卡（4）日宣布2025年全新升級尊榮禮遇，不僅首度祭出運動主題飯店以及親近自然的頂級旅宿禮遇，更獨步業界推出「熟人共乘」機場接送服務，持卡人可自行指定出發時間與接送地點 ，最低458元起，e-go不限名額單趟機場接送優惠838元，搭配萬事達卡提供的全球機場行李專人配送，讓持卡人輕鬆實現空手旅行直達景點。不僅如此，萬事達卡也持續創新支付技術，透過生物辨識優化身份驗證的支付體驗，近期推出支付密鑰 、生物辨識支付計劃、亞太區在地數位錢包綁定等全新服務。此外，全新上市的動態虛擬卡號解決方案，也進一步拓展代碼化的應用領域，全面完善網購交易安全。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據金管會數據 ，2024年前3季非現金支付交易筆數達到60.66億筆，總交易金額達6.17兆元、較去年同期成長近15%，顯示台灣消費者對非現金支付的偏好，萬事達卡透過支付密鑰、生物辨識支付計劃強化線上線下支付安全性，全力推動支付技術發展。此外，萬事達卡全新推出的動態虛擬卡號解決方案，賦能持卡人透過即時生成的一次性虛擬卡號，就能在電商平台購物，而不需使用真實卡號交易。此項全新技術的到位，將可以更全面保障網購交易安全。儘管OTP 因其便利性而被廣泛運用於網購交易驗證，也較容易遇到網路釣魚或簡訊攔截等詐欺手段威脅。萬事達卡支付密鑰讓持卡人在交易過程中只要透過臉部掃描或指紋辨識就能快速完成身份驗證，取代傳統密碼與OTP輸入，不僅讓交易流程更快速，還能降低外洩風險。由於支付密鑰採用代碼化技術保護消費者的卡號，確保不會被第三方取得或利用。對商戶而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；而對消費者來說，則是可以享受更快速的結帳流程及更安全的支付體驗。萬事達卡也積極推動生物辨識支付計劃，加入更多無可取代的生物特徵創新技術，讓持卡人可使用各種生物辨識方式來進行支付驗證，包含手掌掃描、臉部掃描或虹膜掃描等。消費者可事先在經常消費的商店，透過裝置註冊個人資料和生物辨識資料，並完成卡號與生物特徵的綁定，即可在日後於該商店結帳時，僅使用生物辨識驗證即可完成交易。目前萬事達卡生物辨識支付計劃已在日本、巴西、波蘭與烏拉圭進行試驗。萬事達卡未來將持續把創新支付模式推向更多市場，為零售商和消費者帶來更高效、安全的購物體驗。針對消費者在不熟悉或消費頻次不高的電商平台，可能會對留下卡號等重要的資訊產生疑慮，萬事達卡亦推出全新動態虛擬卡號解決方案，持卡人可以在發卡銀行的app中即時生成一組專屬的動態虛擬卡號，即可將其使用在網購結帳，商戶端也不會取得或留存持卡人的真實卡號，且當持卡人有其他交易需求時，都可以隨時生成全新的動態虛擬卡號，大幅提升網購交易安全性。為讓全球旅客能夠在旅途中與當地民眾一樣使用數位支付，萬事達卡目前已與中國大陸的支付寶與微信支付、香港的八達通等數位錢包合作開通在地數位錢包綁定服務，全球旅客可以將手中的萬事達卡卡片綁定至當地數位錢包後直接付費，減少兌換外幣現鈔等不便。萬事達卡也將持續擴大此服務，將亞太區印尼的DANA、馬來西亞的Touch 'n Go、柬埔寨的Bakong、斯里蘭卡的LankaPay等數位錢包陸續加入綁定開通的行列，為亞太區3,500多萬家商戶提供更便捷的支付服務。除亞太地區外，萬事達卡也已著手規劃將此服務延伸至拉丁美洲、東歐、中東和非洲等日常消費廣泛使用數位錢包支付的地區。此外，萬事達卡今日也公布2025年權益，全新升級2025年尊榮禮遇。陳懿文表示，根據萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對富裕族群消費分析 ，發現頂級消費族群重視「運動健康」與「旅遊」，該族群在運動健康的年度消費金額為大眾族群的23倍；此外，在旅遊的年度消費金額是大眾族群的29倍之多，因此，不僅精選全台6座高爾夫俱樂部優惠，更新增運動主題旅宿專屬優惠與多種旅遊相關禮遇，要讓持卡人盡享尊榮、愜意生活。萬事達卡數據也顯示，有近半富裕族群偏愛自由行，因此，萬事達卡除了提供世界卡以上持卡人尊享最低528元起的機場單趟接送優惠，同時也與e-go台灣租車啟動全新機場接送合作，首度推出不限名額單趟機場接送優惠838元起，為持卡人提供全面性的機場接送服務，同時提供電動車及油電車接送，共同實踐環境永續。此外，為解決不同居住點親友間要額外花費時間集合出發的煩惱，萬事達卡攜手全鋒汽車推出業界首創「熟人共乘」機場接送服務，全持卡人皆能享有，2人即可成行，提供共乘持卡人各自指定出發時間與接送地點，以3人共乘計算，每人優惠價最低458元起。萬事達卡更提供世界卡以上持卡人，以最低490元的價格，就可於日本、韓國等指定機場享受「行李專人配送服務」；其他全球機場的該項服務，則提供6折起的超值優惠，讓持卡人輕鬆享有機場和酒店之間出發與返航的行李運送禮遇。