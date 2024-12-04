我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼舒華錄完《艾家食堂》後，最捨不得跟柯佳嬿分開，告白想跟她拍戲、當妹妹或是女朋友。（圖／艾家食堂YouTube）

▲柯佳嬿（右）跟舒華因為錄製《艾家食堂》變成好朋友。（圖／柯佳嬿IG）

(G)I-DLE葉舒華降臨《艾家食堂》當打工仔，播出深受歡迎並掀起討論，舒華也因為圓夢見到偶像柯佳嬿，告白「我想當妳女朋友」，一番話逗樂觀眾，並表示想問坤達：「老婆的女友是舒華，請問要怎麼輸？」發言相當搞笑，全網笑歪。舒華繼《綜藝玩很大》、《小姐不熙娣》後，三度錄製台灣綜藝節目，擔任《艾家食堂》的壓軸嘉賓，幫忙做菜、招攬客人樣樣來，堪稱最強打工仔，節目也因為舒華的加持，受到熱烈討論。舒華在《艾家食堂》的錄影集數播出後，官方也釋出10分鐘的訪問，她笑說錄做菜節目的感想就是「好累」，舒華表示：「我只錄一天，但我就覺得很累，但他們...我說很累，他們就嚇到，因為他們說『今天是他們這幾天拍攝中，最不累的一天』，我就傻在那邊想說，是我體力不好嗎？？？我怎麼了？我真的有累到...」因為錄製《艾家食堂》的關係，舒華也跟張艾嘉、柯佳嬿、楊祐寧、王大陸變成好朋友，最開心的就是見到偶像柯佳嬿，舒華分享佳嬿對她親切、主動跟自己說話，還貼心幫忙保管護照，這趟旅途工作中，最捨不得的就是柯佳嬿，最後更害羞告白：「佳嬿姐，妳的劇我都有看，所以...以後希望我可以跟妳演對手戲，我可以當妳的妹妹或是妳的女朋友也可以！」舒華這一段告白嗨翻全網，搞笑支持柯佳嬿可以「一夫一妻」，也有人認為坤達是最大贏家，「坤達：為什麼受傷的都是我？、「不會啦，坤達有toro」、「最大贏家謝坤達」、「請問坤達：老婆的女友是舒華，請問要怎麼輸？」十分幽默。