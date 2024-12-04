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▲勇士總教練Steve Kerr嘗試變陣，盼能終止連敗。（圖／美聯社／達志影像）

在最新的客場比賽中，NBA金州勇士以115：119不敵丹佛金塊，苦吞五連敗，這次失利將勇士隊推向本賽季的最大危機。從賽季初的12勝3敗穩坐西區第一，到現在的12勝8敗跌出西區前四，勇士隊面臨嚴重考驗。球評李亦伸認為，勇士隊的問題主要出在防守不足和缺乏穩定的第二得分點上，而教練團過多的輪換用人也影響了球隊的穩定性。在對陣金塊的比賽中，勇士在第四節最多曾領先11分，中場前2分半鐘還握有7分的優勢，但最終卻被逆轉，無法守住勝利。金塊中鋒Nikola Jokic表現出色，攻下38分、10個籃板，在關鍵時刻展現了無法阻擋的影響力。勇士隊在籃板和內線得分上都有所領先，但依然無法取勝，失誤的控制成為關鍵問題。Andrew Wiggins在比賽中最後20秒的致命失誤，給了金塊隊逆轉的機會。然而，輸球的責任不能完全歸咎於威金斯，整場比賽中金塊隊投籃命中率達到53%，三分命中率達到46%，讓勇士隊無法有效防守。李亦伸指出，勇士隊目前的防守鬆散是連敗的主要原因之一。此外，勇士的精神面貌也需要調整，特別是在對馬刺和籃網的比賽中，勇士分別領先17分和18分卻被逆轉，顯示出輕敵與心態鬆懈的問題。在最近的五連敗中，除了對金塊的比賽，勇士面對雷霆和太陽這些聯盟頂尖球隊時，也因無法有效防守對手的多點開花進攻而落敗。對於教練Steve Kerr的用人調度，李亦伸認為，Steve Kerr使用多達12至13人的輪換，是因為在防守端無法守住對手，只能嘗試不同組合來尋求變化。而勇士隊的最大問題仍在於防守強度的不足，他們必須重新武裝自己的防守與精神層面。儘管目前陷入五連敗，李亦伸對勇士隊的未來並不悲觀。他相信勇士能夠快速調整，找回自己的防守策略和比賽強度，重回正軌。