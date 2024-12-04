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「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球12強打出國際賽生涯代表作，個人勇奪賽會MVP，吸引國外球隊目光。統一獅日前坦承準備開長約留人，根據《ETtoday》報導，這一紙合約年限可能長達10年，如此將會是統一隊史最長合約。陳傑憲在世界棒球12強打出國際賽生涯代表作，幫助中華隊奪得隊史首座「三大賽」冠軍，個人更勇奪大會MVP、打擊王、最佳外野手及最佳防守球員4項殊榮，賽後傳出有日、美球隊探詢。在上節目時，陳傑憲表示自己已經30歲了，但仍有意願朝更高的聯盟挑戰，若國外球隊認同自己的實力，自己會想去，畢竟這種機會並不是人人都有。陳傑憲的經紀公司也證實，日本、美國職棒球團都對他表達濃厚興趣。礙於中職旅外球員條款，需在總冠軍賽結束後10個工作日內提出書面申請，否則無法行使旅外權，若真要旅外，陳傑憲最快也要等到明年球季結束。對此統一獅領隊蘇泰安此前在受訪時表示，希望能和陳傑憲簽下一紙長約，讓他成為終身統一人。過去中職的複數年合約中，超過5年的極為罕見，統一隊曾開給吳俊良9年合約，1998年開始到2006年結束；兄弟曾開給彭政閔10年合約，2012年開始到2021年結束。味全龍開給王韋中5.3年，富邦悍將開給江少慶4.5年都已經是相當長的合約了。如今統一若開給陳傑憲的合約真的和外傳的年限一樣，那麼將會是隊史最長合約。