我是廣告 請繼續往下閱讀

即將上任的美國總統川普視氣候變遷為騙局，還揚言要再退出「巴黎協定」，不過，由國內6大金控組成的「永續金融先行者聯盟」，持續透過投融資與金融服務創新，推動台灣2050淨零與環境保護的政策目標，今（4）日更公布第2屆推行成果。除2023年綠色採購總金額約新台幣29億元、年成長近65%；各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者的總碳排放量達1387萬公噸CO2e，各金控對高碳排企業完成議合的比例平均近92%，更促使高碳排企業訂定2050減碳目標的比例平均達64%。玉山金擔任永續金融先行者聯盟第2屆輪值主席，先行者聯盟成員玉山金、元大金、中信金、第一金、國泰金及兆豐金總經理皆親自出席，金管會除了對第2屆聯盟承諾事項成果進行說明外，各金控也分享了今年度在淨零工作平台的重要進展。與第1屆相比，第2屆聯盟成員新增了兆豐金，有助聯盟金融影響力進一步擴大。在綠色採購面，聯盟2023年綠色採購總金額約新臺幣29億元、年成長近65%。在資訊揭露及議合方面，2023年各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者的總碳排放量達1387萬公噸CO2e，其所屬行業包括製造業、水泥業、原物料產業、電力供應業、半導體等。截至2023年底，各金控對高碳排企業完成議合的比例平均近92%。此外，促使高碳排企業訂定2050減碳目標的比例平均達64%。2023年各金控發展的永續應用或分析工具計12項，其中包括玉山推出「氣候暨生物多樣性永續連結貸款」、國泰推出「陽光綠益債務型STO」、中信於個金網頁設置「永續ESG專區」、元大於網頁建置「年輕世代金融素養專區」、第一推出「消費碳足跡查詢」服務；2024年規劃發展9項工具，包括開發綠色金融商品、應用工具及應用程式、推動減碳服務等。玉山金總經理陳茂欽表示，玉山今年在COP29周邊會議中，向各界分享台灣永續金融先行者聯盟的合作機制與永續作為，透過金管會、各金融產業公會、金融機構的共同努力，加速推動台灣金融業減碳轉型的重要基礎工程，也呼應了COP29「In Solidarity for a Green World」的主題，展現臺灣公私部門團結合作應對氣候危機的行動力，也讓世界看見台灣。此外，先行者聯盟作為政府與金融業者之間重要政策的諮詢平台，2024年聯盟季會中針對「金融機構防漂綠參考指引」、「節能服務業(ESCO)專案貸款推動」及「綠色及轉型金融行動方案」等重要政策進行了雙向討論，讓主管機關在擬訂政策時可以聽取金融業者的實務建議，同時也讓業者更加了解主管機關政策推動的方向，協力政府與企業共同推動淨零轉型，引導資金支持永續基礎建設及低碳技術的發展。今日玉山金總經理陳茂欽也將印有「永續金融先行者聯盟」字樣的旗幟交接給元大金總經理翁健，正式將輪值主席交接給元大金，並強調，未來永續金融先行者聯盟將持續扮演重要的協調者角色，促進各方的意見交流，協助主管機關制定與推動更具前瞻性且符合市場需求的政策，邁出更堅實的步伐，為實現2050淨零的目標貢獻力量。