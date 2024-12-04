陳傑憲將終身效力統一獅？效力中職統一獅的外野手陳傑憲，本次在世界12強棒球賽擔任「台灣隊長」，打擊數據火燙，一人斬獲4座賽會的個人獎項，更因此受到外國球隊關注。根據《ETtoday》以及多家媒體報導指出，母球隊有意提出囊括整個球員生涯的長約，藉以將陳傑憲留下，而事實上，美國大聯盟近年簽下10年以上合約的球星不在少數，不過中職史上則僅有1個案例，便是中信兄弟的「恰恰」彭政閔。
大聯盟頻端10年大約 彭政閔是中職唯一先例
陳傑憲在本次12強賽，不僅打擊數據有爆炸性突破，防守端同樣可圈可點，帶領中華隊奪冠後，一舉橫掃賽會MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4座個人獎項。雖傳出有外國球團接觸，但由於規定的申請時間已過，最快也要等到明年球季結束，陳傑憲才有機會提出旅外申請，因此傳出獅隊領隊蘇泰安有意在此之前提出長約留人。
參考棒球最高殿堂的美國職棒大聯盟，近年出現許多10年以上的「超巨型合約」，例如日籍球星大谷翔平，就和洛杉磯道奇簽下了長達10年的合約，還有他的隊友Mookie Betts、洛杉磯天使的前隊友「神鱒」Mike Trout等人，都和所屬球隊簽下12年的合約。
其中，聖地牙哥教士在2021年，以3.4億美元（約110億元新台幣），和明星游擊手Fernando Tatis Jr.，簽下14年的合約，寫下棒球史上最長約紀錄。
而在中職部分，兄弟象在2011年提供給球星彭政閔的合約，是唯一長打10年的合約。該合約包含5年的選手約，以及5年的教練約，且在中信接手球隊後，彭政閔也選擇繼續和球隊簽下6年合約。
值得一提的是，統一曾和投手吳俊良在1998年簽下9年合約，創下獅隊最長，同時也是當時最長合約的紀錄。
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陳傑憲在本次12強賽，不僅打擊數據有爆炸性突破，防守端同樣可圈可點，帶領中華隊奪冠後，一舉橫掃賽會MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4座個人獎項。雖傳出有外國球團接觸，但由於規定的申請時間已過，最快也要等到明年球季結束，陳傑憲才有機會提出旅外申請，因此傳出獅隊領隊蘇泰安有意在此之前提出長約留人。
參考棒球最高殿堂的美國職棒大聯盟，近年出現許多10年以上的「超巨型合約」，例如日籍球星大谷翔平，就和洛杉磯道奇簽下了長達10年的合約，還有他的隊友Mookie Betts、洛杉磯天使的前隊友「神鱒」Mike Trout等人，都和所屬球隊簽下12年的合約。
其中，聖地牙哥教士在2021年，以3.4億美元（約110億元新台幣），和明星游擊手Fernando Tatis Jr.，簽下14年的合約，寫下棒球史上最長約紀錄。
而在中職部分，兄弟象在2011年提供給球星彭政閔的合約，是唯一長打10年的合約。該合約包含5年的選手約，以及5年的教練約，且在中信接手球隊後，彭政閔也選擇繼續和球隊簽下6年合約。
值得一提的是，統一曾和投手吳俊良在1998年簽下9年合約，創下獅隊最長，同時也是當時最長合約的紀錄。
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