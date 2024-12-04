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▲近年出現許多10年以上的「超巨型合約」，例如日籍球星大谷翔平，就和洛杉磯道奇簽下了長達10年的合約。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

陳傑憲將終身效力統一獅？效力中職統一獅的外野手陳傑憲，本次在世界12強棒球賽擔任「台灣隊長」，打擊數據火燙，一人斬獲4座賽會的個人獎項，更因此受到外國球隊關注。陳傑憲在本次12強賽，不僅打擊數據有爆炸性突破，防守端同樣可圈可點，帶領中華隊奪冠後，一舉橫掃賽會MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4座個人獎項。參考棒球最高殿堂的美國職棒大聯盟，其中，聖地牙哥教士在2021年，以3.4億美元（約110億元新台幣），和明星游擊手Fernando Tatis Jr.，簽下14年的合約，寫下棒球史上最長約紀錄。值得一提的是，統一曾和投手吳俊良在1998年簽下9年合約，創下獅隊最長，同時也是當時最長合約的紀錄。