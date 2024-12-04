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▲吐瓦魯機場跑道小，前往時必須換成小飛機。（圖／隨行媒體攝）

▲吐瓦魯機場跑道小，前往時必須換成小飛機。（圖／隨行媒體攝）



▲吐瓦魯當地銀行。（圖／隨行媒體攝）

▲吐國人民跳舞歡迎。（圖／隨行媒體攝）

總統賴清德出訪太平洋友邦，今（4）日上午造訪吐瓦魯，而該國是全世界第四小的國家，比台北市南港區略大一點，其跑道只有1.5公里，因此若要抵達該國，必須換成小型飛機才能抵達，也是世界上最難抵達國家之一。賴清德結束首站馬紹爾訪問行程後，於當地時間4日上午10時許飛抵第二站吐瓦魯，由於吐瓦魯機場跑道只有1.5公里，賴清德必須換成較小的飛機，機上約只有10幾個位置，因此只有3名媒體代表隨行採訪，其餘媒體及訪團成員則從馬紹爾搭機前往關島，等候賴清德結束吐瓦魯行程。吐瓦魯位於西南太平洋，由9個珊瑚島組成，屬珊瑚島礁地形，地勢低平、境內海拔不超過4公尺，約1.1萬人，其主要宗教為吐瓦魯基督教會，首都位於富納富提，語言以英語、吐瓦魯語為主，時差較台灣快4小時。台灣與吐國並無直航，一般而言要去吐瓦魯，前往吐國航線包含經紐西蘭奧克蘭與斐濟、經新加坡與斐濟、經日本東京成田與斐濟，且票價極貴，所以吐過被視為最難抵達的國家之一。據指出，吐國主要用水塔蒐集雨水，且沐浴幾乎只有冷水、僅少數有熱水，屬於細長型小島，全島只有一條路，兩側都是海洋，因國土面積小，加上機場使用機率極低，不使用機場時，不少民眾會在此運動，相當特別，由於賴清德訪團要造訪吐國，駐館人士近日也特別維護機場；至於當地習俗上，若有家人過世，吐國人民也習慣將人葬在家門口前。此外，因吐國地勢極低，最高點僅海拔四米，因此全球暖化造成的海平面上升對吐瓦魯造成嚴峻威脅，是全球遭受全海平面上升威脅最嚴重的國家。在政治方面，吐國國體為君主立憲，以英國國王為國家元首，並以總督代行國王職權，現任總督為法拉尼（Tofiga Vaevalu Falanp）。賴清德今造訪吐國，總理戴斐立在國宴上細數支持台灣參與國際，包含吐瓦魯政府長期在「世界衛生大會」（WHA）、「聯合國大會」（UNGA）、「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（UNFCCC）及「國際民航組織」（ICAO）等國際場域支持台灣國際參與、 聲援聯大第2758號決議、吐衛生部長於WHA為台發聲、於太平洋島國論壇捍衛台灣與會權等。