台中樂樂棒事件持續發酵，昨（3）日校方、家長雙方都發出聲明，讓輿論依舊呈現兩極化。不過今（4）日網路社群又傳出事發國小其他老師發文，替捲入風波的周姓老師抱不平，並詳細還原「完整事發經過」及衝突起因。
樂樂棒事件衝突起因曝光！同校老師抱不平發聲
今（4）日稍早有樂樂棒事件學校的同校老師發文，還原當天在操場上的詳細過程：
3月26日，第三節體育課，老師帶班級練習樂樂棒球當天分組有點久，不耐煩開始生氣飆罵，老師要他注意態度，卻反被三字經，學生自行拿了一組球具及10顆樂樂棒球自行練習，後來學生把球都打完不想去撿，走向老師要老師腳邊剩下的2顆球，老師拒絕，雙方爆發口角。學生用手上的球棒揮打老師的左大腿，老師將學生擒抱到輔導室，並報告學務主任，但當天下午4點也老師沒接到學生的道歉，主動通報校安，在下班後到醫院驗傷。
3月27日學務主任勸說學生主動道歉，學生才到老師的辦公室座位旁，但眼睛看著天花板，老師問「你是要來道歉的嗎？你知道你昨天打我嗎？」學生憤怒地說「你也抱傷我」，老師聽完站起來說「你知道你這樣行為依照法令，我是可以報警的嗎？」學生也怒吼3次「你報啊」，老師才拿起電話報警。
10分鐘警察抵達，學生看到警察才道歉，警察認為學校有通報校安，必須照程序走，師生就被帶回派出所做筆錄。老師做完筆錄警察有堅持等學生，但警察說已有通知家長，還是請老師先坐警車回學校，雙方也認為事情結束。
5月中旬，老師與某生家長都接獲少年法庭的出庭傳單，某生家長無法接受要孩子出庭的事實，於是投訴教育局，也與校長發生口語衝突，希望懲處老師。
6月21日在法庭上，雖然某生當庭誣告老師激怒並壓制他，老師也詳細交代事情始末，並自我澄清沒有壓制及故意激怒的情事，最终某生自認理虧，當庭跟老師鄭重道歉，六月底雙方接獲113年度少調字第742號裁定書，旨為：少年某生陳述與老師大致相符，並承認持樂樂球棒打老師大腿之事實，惟老師不提告且某生已當庭道歉裁定本件不付審理，裁定日期為6月28日。
該老師指出，怎料一過不服抗告日期，7月底學生家長又投訴教育局，親自來校申請校事會議，投訴內容加油添醋。但有多名目擊老師及2名畢業生幫忙出面作證，因此校事會議這些不實指控終於得到澄清，原以為事情落幕，沒想到10月又接到某生家長去地檢署投訴，只以他字案结束。到了近期，又發現有議員接受某生家長的陳情，在議會上再次提及此事，引發輿論譁然。
詳細事件發生時間軸曝光後，再次引爆教師界譁然，持續聲援當事老師，「現在老師也是高危職業了」、「只要班上有情障的學生，這一段敘述一定有很強的即視感，馬上可以相信這就是確實的現場狀況」、「看了突然覺得自己的工作好危險」、「當年我認識的學長被學過跆拳道的情障生飛踢成傷，他還是忍下來了」。
學生樂樂棒打老師！事件完整時間軸
3月26日：學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，老師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷。家長當晚表示，將請學生隔天向老師道歉
3月27日：學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警。學生於警方到場後，進行道歉，學生道歉後，老師明確向警方表示不對學生提告。警方認定已經通報，依程序，必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄。學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。
6月21日：少年保護庭介入處理，校方表示，開庭時，校長全程陪同學生、老師出庭，學生當庭道歉，教師亦拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。
7月25日：家長申請請校事調查，校方受理後進行相關校事調查。
7月30日：家長透過市長信箱陳情。
10月21日：校方經調查，認定教師「不成立不當管教」情事。
12月2日：市議員在質詢提及樂樂棒事件。
台中樂樂棒事件各說各話！家長視角完整聲明曝
除了校方、同校老師的說法之外，昨（3）日樂樂棒學生的家長也透過市議員李中發表完整事件聲明：
事件的起點
3月26日，我們接到學校主任的電話，得知孩子在學校與老師發生衝突。我們當下非常重視，立即在電話中向老師道歉，並關心老師的狀況，老師回應「沒事！」跟老師道歉，老師回應「收到！」，讓我們稍感寬心。然而，當孩子回家後，他主動向我們說明事情經過，並脫下上衣讓我們看到他身上的傷痕與疼痛處。他清楚地模擬著與老師肢體上的衝突如何發生，被老師用雙手將上下半身折成90度，過度疼痛下意識揮動手中的樂樂棒打到老師大腿，之後老師將他從他後方整個抱起，雙腳離地，邊拖邊帶至輔導室。我們發現，這些情況與主任所描述的內容不完全一致，於是拍下照片，並立即將孩子的情況回報給主任，希望獲得進一步的說明與協助。
要求孩子隔天向老師道歉
3月27日一早，我們便與主任聯繫，希望他協助處理孩子向老師道歉的事。我們也特別要求，孩子道歉後需要向主任領受懲罰。事實上，孩子因為這件事情，當晚輾轉難眠，直到清晨四點才稍微入睡。後來他告訴我們，他不明白為什麼老師抓傷他（身上確實有傷痕，也提到胸口疼痛），但爸爸仍堅持要他去向老師道歉。即使他將身上的傷痕給爸爸看，爸爸仍斥責說：「你在跟我裝可憐嗎? 你打了老師還有臉在這邊跟我裝可憐，去道歉！」
突如其來的轉折
我們原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。雖然我們認為老師在處理方式上可能有改進的空間，但我們還是選擇讓孩子完全承擔這次的錯誤和責任。然而，沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已經報警。主任和我當時都認為，這頂多是訓斥孩子一下，主任也承諾會在旁照顧孩子，有任何情況會立即通知我們。結果在9點06分，主任再度來電告知，孩子突然要被帶上警車，請我們直接到派出所去處理。我們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。
到了警局後，原以為孩子又與老師發生衝突，原以為老師會在警局幫助爸爸釐清到底發生了甚麼事?結果，老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，結果才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。我們內心充滿疑惑，為什麼會發展到這種地步？下午原本計畫好的道歉，這時也不知該如何進行了。由於孩子仍表示身體疼痛，我們當天帶他去看了醫生，並驗了傷。
始料未及的傳票
我和爸爸原本以為事情到此為止，我們了解孩子的狀況，也能體諒老師的辛勞。因此決定不再追究。然而，到了5月，我們突然收到了法院的傳票，讓我們感到非常困惑。為什麼會有傳票？如果事情進展到這一步，是不是應該仔細了解清楚整個事情的經過？我們不明白為什麼會走到這一步。
我們曾向忠信國小提過要申訴，反映不當管教的情況，但並未提及任何教師的姓名。因為我們清楚，一旦提到具體姓名就會成案處理，而我們並不想對老師採取任何不利行動。我們的目的只是讓學校知道我們對這件事的處理進展感到疑惑，特別是為什麼會有傳票的出現。
了解的開始：校長的應對令人失望與震驚
在我們提出想要申訴的隔天也就是113/6/5，忠信國小的黃校長（下稱黃女士）請學務主任聯繫我們，希望我們到校長室面談，我們立即處理手邊的工作依約前往。會談時，除了黃校長和學務主任，還有家長會長等共5人在場。面談一開始，我們就詢問黃女士今天約我們來的目的。黃女士回答說：「既然你們不拐彎抹角，那我也直話直說。」接著她說：「我不希望我的學校變成偵查庭！」於是，爸爸接著問：「所以，校長您知道發生甚麼事？」黃女士信誓旦旦地表示她完全清楚事情的來龍去脈，但我們發現，她連孩子是在道歉時被帶離學校去警局的基本事實都不了解。爸爸當場指出黃女士對事情毫不清楚，卻還找我們來面談。結果，黃女士突然情緒失控，用力拍桌，對我們大聲怒吼：「我不幹了！我辭掉校長可以吧！」這種反應讓我們覺得十分不可思議——明明是黃女士邀我們來，卻突然對我們拍桌大吼。
此時，家長會長試圖緩和氣氛，請大家冷靜三分鐘。然而，黃女士在坐下前又繼續補充說：「我媽媽說，當校長這麼委屈，就叫我辭掉校長，她養我！」我們聽了再次愣住，完全不知該如何應對這場令人匪夷所思的對話。
這個經歷也讓我們發現，黃女士身為一校之長自始自終沒有考量與顧及孩童的權益，令人震驚也失望至極! 同時也讓我們決定自己來弄清楚許多的為什麼?
法庭上黃女士的二度傷害
在113年6月21日，不知為何，黃女士出現在少年法庭，表示要一起出庭。庭審期間，法官直接詢問黃女士：「在你得知報警後，你做了什麼？」讓人震驚的是，黃女士竟當庭撒謊，聲稱她讓孩子進行愛校服務。事實上，這項愛校服務完全是我們與學務主任溝通後達成的共識，並非她的安排。她對這件事情根本沒有任何實際行動或介入。
更加令人心寒的是，當黃女士得知孩子在道歉時被帶至警局後，她竟對這件事情毫無關心，也未展現出一絲應有的責任感。作為一校之長，她既沒有致電關切孩子的處境，也沒有進一步調查事情的真相，當然對孩子會被移送少年法庭一事全然不知。在6/5的會談中甚至說出: 我打電話問過，進法庭就是走個程序，不會怎麼樣的。這種冷漠的態度，讓我不禁無助與心碎。
孩子當時無助地面對自己無法理解的處境，而我們作為家長，努力教育孩子負責任、道歉，但卻在過程中看見了應該保護和指導孩子的校方，表現出如此冷漠和失職。特別是當我們回想，若當初沒有要求孩子向老師道歉，是否就不會演變成如此令人傷心的局面？
孩子本應是在校園內獲得支持與保護，但卻成為一樁校園衝突中最大的犧牲者。作為母親，我無法不為這一切感到深深的遺憾與難過。校長那天在庭上的冷漠與推卸責任，真的讓人心寒。
遺憾教育局知情教師報警一事卻未進一步關切
113/6/9 我們已告知教育局，學期初因學生管教事件，教師擅自通知警方到校並帶走學生，此舉已超出教師管教權限。校長知悉事件後亦未採取任何處理措施。113/7/30再度陳情市長信箱，陳述孩童在上學期間並非現行犯，亦非緊急狀況，卻遭警方帶離學校至警局。校方的處理方式是否符合教育相關規範？教師與學生，雙方權力不對等，是否符合師對生之霸凌行為？教育局僅給了簡單的回覆。沒有說明教師擅自通知警方到校並帶走學生至警局一事是否合法?合情?合理?
無法理解的調查報告結果
113年10月21日忠信國小發文說明認定不當管教事件不成立，說明老師報警是個人行為，因此不適用學校內部處理學生行為的程序。例如，按照學校內部規定，針對學生的處理（如報警）通常需要先經過導師或輔導室提供意見，並且提交給學生獎懲委員會或相關委員會討論並決議後才能進行。但因為這次的報警行為被視為老師的個人決定，所以這些規定並不適用。
我們始終相信，教育不僅僅是知識的傳授，更是價值觀的引導。當孩子犯錯時，他們需要的是大人用正確的方式教導，而不是一味地將問題推給司法機關。這樣的觀念落差，讓我們對學校的立場和責任感到困惑。尤其又是在孩子道歉的時候，直接報警。
後記
黃女士拍桌大吼的行為深深地提醒了我們，這件事情我們必須好好的了解，更提醒我們有必要重新檢視和釐清我們的教育觀念。如果我們的觀念真的有誤，我們願意反思並承擔應有的責任。
我們從來沒有干涉老師如何管教孩子，因為我們始終相信，學校的教育專業和師長的判斷能為孩子帶來正面的影響。然而，正因為這份信任，我們竟然完全沒有察覺，孩子在學校早已經被自己的導師霸凌了一段時間。(這名教師的行為已成案並受到了處罰)。我們當時的震驚與自責無以言表，孩子所承受的痛苦，是我們作為父母最深的遺憾。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（4）日稍早有樂樂棒事件學校的同校老師發文，還原當天在操場上的詳細過程：
3月26日，第三節體育課，老師帶班級練習樂樂棒球當天分組有點久，不耐煩開始生氣飆罵，老師要他注意態度，卻反被三字經，學生自行拿了一組球具及10顆樂樂棒球自行練習，後來學生把球都打完不想去撿，走向老師要老師腳邊剩下的2顆球，老師拒絕，雙方爆發口角。學生用手上的球棒揮打老師的左大腿，老師將學生擒抱到輔導室，並報告學務主任，但當天下午4點也老師沒接到學生的道歉，主動通報校安，在下班後到醫院驗傷。
3月27日學務主任勸說學生主動道歉，學生才到老師的辦公室座位旁，但眼睛看著天花板，老師問「你是要來道歉的嗎？你知道你昨天打我嗎？」學生憤怒地說「你也抱傷我」，老師聽完站起來說「你知道你這樣行為依照法令，我是可以報警的嗎？」學生也怒吼3次「你報啊」，老師才拿起電話報警。
10分鐘警察抵達，學生看到警察才道歉，警察認為學校有通報校安，必須照程序走，師生就被帶回派出所做筆錄。老師做完筆錄警察有堅持等學生，但警察說已有通知家長，還是請老師先坐警車回學校，雙方也認為事情結束。
5月中旬，老師與某生家長都接獲少年法庭的出庭傳單，某生家長無法接受要孩子出庭的事實，於是投訴教育局，也與校長發生口語衝突，希望懲處老師。
6月21日在法庭上，雖然某生當庭誣告老師激怒並壓制他，老師也詳細交代事情始末，並自我澄清沒有壓制及故意激怒的情事，最终某生自認理虧，當庭跟老師鄭重道歉，六月底雙方接獲113年度少調字第742號裁定書，旨為：少年某生陳述與老師大致相符，並承認持樂樂球棒打老師大腿之事實，惟老師不提告且某生已當庭道歉裁定本件不付審理，裁定日期為6月28日。
該老師指出，怎料一過不服抗告日期，7月底學生家長又投訴教育局，親自來校申請校事會議，投訴內容加油添醋。但有多名目擊老師及2名畢業生幫忙出面作證，因此校事會議這些不實指控終於得到澄清，原以為事情落幕，沒想到10月又接到某生家長去地檢署投訴，只以他字案结束。到了近期，又發現有議員接受某生家長的陳情，在議會上再次提及此事，引發輿論譁然。
詳細事件發生時間軸曝光後，再次引爆教師界譁然，持續聲援當事老師，「現在老師也是高危職業了」、「只要班上有情障的學生，這一段敘述一定有很強的即視感，馬上可以相信這就是確實的現場狀況」、「看了突然覺得自己的工作好危險」、「當年我認識的學長被學過跆拳道的情障生飛踢成傷，他還是忍下來了」。
學生樂樂棒打老師！事件完整時間軸
3月26日：學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，老師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷。家長當晚表示，將請學生隔天向老師道歉
3月27日：學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警。學生於警方到場後，進行道歉，學生道歉後，老師明確向警方表示不對學生提告。警方認定已經通報，依程序，必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄。學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。
6月21日：少年保護庭介入處理，校方表示，開庭時，校長全程陪同學生、老師出庭，學生當庭道歉，教師亦拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。
7月25日：家長申請請校事調查，校方受理後進行相關校事調查。
7月30日：家長透過市長信箱陳情。
10月21日：校方經調查，認定教師「不成立不當管教」情事。
12月2日：市議員在質詢提及樂樂棒事件。
台中樂樂棒事件各說各話！家長視角完整聲明曝
除了校方、同校老師的說法之外，昨（3）日樂樂棒學生的家長也透過市議員李中發表完整事件聲明：
事件的起點
3月26日，我們接到學校主任的電話，得知孩子在學校與老師發生衝突。我們當下非常重視，立即在電話中向老師道歉，並關心老師的狀況，老師回應「沒事！」跟老師道歉，老師回應「收到！」，讓我們稍感寬心。然而，當孩子回家後，他主動向我們說明事情經過，並脫下上衣讓我們看到他身上的傷痕與疼痛處。他清楚地模擬著與老師肢體上的衝突如何發生，被老師用雙手將上下半身折成90度，過度疼痛下意識揮動手中的樂樂棒打到老師大腿，之後老師將他從他後方整個抱起，雙腳離地，邊拖邊帶至輔導室。我們發現，這些情況與主任所描述的內容不完全一致，於是拍下照片，並立即將孩子的情況回報給主任，希望獲得進一步的說明與協助。
要求孩子隔天向老師道歉
3月27日一早，我們便與主任聯繫，希望他協助處理孩子向老師道歉的事。我們也特別要求，孩子道歉後需要向主任領受懲罰。事實上，孩子因為這件事情，當晚輾轉難眠，直到清晨四點才稍微入睡。後來他告訴我們，他不明白為什麼老師抓傷他（身上確實有傷痕，也提到胸口疼痛），但爸爸仍堅持要他去向老師道歉。即使他將身上的傷痕給爸爸看，爸爸仍斥責說：「你在跟我裝可憐嗎? 你打了老師還有臉在這邊跟我裝可憐，去道歉！」
突如其來的轉折
我們原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。雖然我們認為老師在處理方式上可能有改進的空間，但我們還是選擇讓孩子完全承擔這次的錯誤和責任。然而，沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已經報警。主任和我當時都認為，這頂多是訓斥孩子一下，主任也承諾會在旁照顧孩子，有任何情況會立即通知我們。結果在9點06分，主任再度來電告知，孩子突然要被帶上警車，請我們直接到派出所去處理。我們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。
到了警局後，原以為孩子又與老師發生衝突，原以為老師會在警局幫助爸爸釐清到底發生了甚麼事?結果，老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，結果才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。我們內心充滿疑惑，為什麼會發展到這種地步？下午原本計畫好的道歉，這時也不知該如何進行了。由於孩子仍表示身體疼痛，我們當天帶他去看了醫生，並驗了傷。
始料未及的傳票
我和爸爸原本以為事情到此為止，我們了解孩子的狀況，也能體諒老師的辛勞。因此決定不再追究。然而，到了5月，我們突然收到了法院的傳票，讓我們感到非常困惑。為什麼會有傳票？如果事情進展到這一步，是不是應該仔細了解清楚整個事情的經過？我們不明白為什麼會走到這一步。
我們曾向忠信國小提過要申訴，反映不當管教的情況，但並未提及任何教師的姓名。因為我們清楚，一旦提到具體姓名就會成案處理，而我們並不想對老師採取任何不利行動。我們的目的只是讓學校知道我們對這件事的處理進展感到疑惑，特別是為什麼會有傳票的出現。
了解的開始：校長的應對令人失望與震驚
在我們提出想要申訴的隔天也就是113/6/5，忠信國小的黃校長（下稱黃女士）請學務主任聯繫我們，希望我們到校長室面談，我們立即處理手邊的工作依約前往。會談時，除了黃校長和學務主任，還有家長會長等共5人在場。面談一開始，我們就詢問黃女士今天約我們來的目的。黃女士回答說：「既然你們不拐彎抹角，那我也直話直說。」接著她說：「我不希望我的學校變成偵查庭！」於是，爸爸接著問：「所以，校長您知道發生甚麼事？」黃女士信誓旦旦地表示她完全清楚事情的來龍去脈，但我們發現，她連孩子是在道歉時被帶離學校去警局的基本事實都不了解。爸爸當場指出黃女士對事情毫不清楚，卻還找我們來面談。結果，黃女士突然情緒失控，用力拍桌，對我們大聲怒吼：「我不幹了！我辭掉校長可以吧！」這種反應讓我們覺得十分不可思議——明明是黃女士邀我們來，卻突然對我們拍桌大吼。
此時，家長會長試圖緩和氣氛，請大家冷靜三分鐘。然而，黃女士在坐下前又繼續補充說：「我媽媽說，當校長這麼委屈，就叫我辭掉校長，她養我！」我們聽了再次愣住，完全不知該如何應對這場令人匪夷所思的對話。
這個經歷也讓我們發現，黃女士身為一校之長自始自終沒有考量與顧及孩童的權益，令人震驚也失望至極! 同時也讓我們決定自己來弄清楚許多的為什麼?
法庭上黃女士的二度傷害
在113年6月21日，不知為何，黃女士出現在少年法庭，表示要一起出庭。庭審期間，法官直接詢問黃女士：「在你得知報警後，你做了什麼？」讓人震驚的是，黃女士竟當庭撒謊，聲稱她讓孩子進行愛校服務。事實上，這項愛校服務完全是我們與學務主任溝通後達成的共識，並非她的安排。她對這件事情根本沒有任何實際行動或介入。
更加令人心寒的是，當黃女士得知孩子在道歉時被帶至警局後，她竟對這件事情毫無關心，也未展現出一絲應有的責任感。作為一校之長，她既沒有致電關切孩子的處境，也沒有進一步調查事情的真相，當然對孩子會被移送少年法庭一事全然不知。在6/5的會談中甚至說出: 我打電話問過，進法庭就是走個程序，不會怎麼樣的。這種冷漠的態度，讓我不禁無助與心碎。
孩子當時無助地面對自己無法理解的處境，而我們作為家長，努力教育孩子負責任、道歉，但卻在過程中看見了應該保護和指導孩子的校方，表現出如此冷漠和失職。特別是當我們回想，若當初沒有要求孩子向老師道歉，是否就不會演變成如此令人傷心的局面？
孩子本應是在校園內獲得支持與保護，但卻成為一樁校園衝突中最大的犧牲者。作為母親，我無法不為這一切感到深深的遺憾與難過。校長那天在庭上的冷漠與推卸責任，真的讓人心寒。
遺憾教育局知情教師報警一事卻未進一步關切
113/6/9 我們已告知教育局，學期初因學生管教事件，教師擅自通知警方到校並帶走學生，此舉已超出教師管教權限。校長知悉事件後亦未採取任何處理措施。113/7/30再度陳情市長信箱，陳述孩童在上學期間並非現行犯，亦非緊急狀況，卻遭警方帶離學校至警局。校方的處理方式是否符合教育相關規範？教師與學生，雙方權力不對等，是否符合師對生之霸凌行為？教育局僅給了簡單的回覆。沒有說明教師擅自通知警方到校並帶走學生至警局一事是否合法?合情?合理?
無法理解的調查報告結果
113年10月21日忠信國小發文說明認定不當管教事件不成立，說明老師報警是個人行為，因此不適用學校內部處理學生行為的程序。例如，按照學校內部規定，針對學生的處理（如報警）通常需要先經過導師或輔導室提供意見，並且提交給學生獎懲委員會或相關委員會討論並決議後才能進行。但因為這次的報警行為被視為老師的個人決定，所以這些規定並不適用。
我們始終相信，教育不僅僅是知識的傳授，更是價值觀的引導。當孩子犯錯時，他們需要的是大人用正確的方式教導，而不是一味地將問題推給司法機關。這樣的觀念落差，讓我們對學校的立場和責任感到困惑。尤其又是在孩子道歉的時候，直接報警。
後記
黃女士拍桌大吼的行為深深地提醒了我們，這件事情我們必須好好的了解，更提醒我們有必要重新檢視和釐清我們的教育觀念。如果我們的觀念真的有誤，我們願意反思並承擔應有的責任。
我們從來沒有干涉老師如何管教孩子，因為我們始終相信，學校的教育專業和師長的判斷能為孩子帶來正面的影響。然而，正因為這份信任，我們竟然完全沒有察覺，孩子在學校早已經被自己的導師霸凌了一段時間。(這名教師的行為已成案並受到了處罰)。我們當時的震驚與自責無以言表，孩子所承受的痛苦，是我們作為父母最深的遺憾。