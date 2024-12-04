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▲AKMU是由兄妹檔李燦赫、李秀賢（左）組成的雙人音樂團體。（圖／AKMU X）

AKMU（樂童音樂家）由兄妹檔李燦赫、李秀賢組成，隸屬「YG娛樂」，是南韓知名的雙人音樂組合，除了優秀歌喉，2人相愛相殺的互動也是歌迷津津樂道的話題，沒想到他們突然表示「要住在一起」，秀賢作勢難過放聲大哭，粉絲還擔心起秀賢的安危，甚至希望AKMU是宣布結婚而非同居，讓李燦赫相當傻眼。李燦赫今年28歲、李秀賢25歲，2012年參加歌唱節目《K-pop Star 2》奪冠，獨特的嗓音受到「YG娛樂」重視而簽為旗下藝人，團名取為AKMU（樂童音樂家），作品《GIVE LOVE》、《200%》、《Melted》、《Last goodbye》、《RE-BYE》、《Dinosaur》至今仍是不敗金曲。燦赫跟秀賢常在公開場合鬥嘴，相愛相殺的互動是歌迷最愛看的畫面，沒想到他們日前開直播表示要住在一起，燦赫感嘆跟妹妹合作27年，如今要同居「難過到幾乎無法用語言表達」，透露4年前他們曾獲得短暫獨立的生活機會，在那之前都是跟爸媽住，說著說著秀賢就放聲大哭，歌迷全都在問：「秀賢還好嗎！」甚至覺得「你們不如宣布結婚還比較好！」讓燦赫無言以對。AKMU這個同居宣言笑翻不少網友，同時擔憂兄妹倆的關係會急速惡化，「為何要選艱難的路走？」、「合宿集訓？」、「拜託不要啊，我還想看到長長久久的AKMU啊！」、「真的是做了一個重大決定...」、「大家寧願你們宣布結婚好好笑」、「這真的超好笑」。