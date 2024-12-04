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▲台北市交通局長謝銘鴻聲稱，「感謝張惠妹演唱會主辦單位配合，將活動時間延長到凌晨1時30分」，不過疑似雙方沒喬攏，惹來陳鎮川發文怒嗆。（圖／聲動娛樂提供）

▲▼陳鎮川指出市政府避重就輕、斷章取義，「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」（圖／記者吳雨婕攝、翻攝自陳鎮川臉書）

2024年迎來尾聲，12月31日跨年夜相當熱鬧，特別當晚台北市除了有「臺北最High新年城」活動外，華語樂壇天后張惠妹（阿妹）也將唱進台北大巨蛋，令大批歌迷期待不已，不料隨著時間接近，場地人潮疏散問題也浮上檯面，今（4）日稍早台北市副市長李四川邀來相關人士召開會議，提出交通維持計畫，沒想到此舉引來名製作人、張惠妹經紀人陳鎮川貼文痛批：「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」針對該計畫，台北市副市長李四川找來台北市交通局長謝銘鴻、警察局、觀傳局及捷運公司召開跨局處會議，會後謝銘鴻接受訪問表示，「感謝張惠妹演唱會主辦單位配合，願意透過販售周邊、互動式攤位等，將活動時間延長到凌晨1時30分」，為的就是與台北市府跨年夜錯開散場時間，不過與張惠妹主辦方似乎沒有喬攏，惹來陳鎮川發文怒嗆。陳鎮川發文貼上該說法網址，痛批一句：「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」雙方疑似沒有共識，據《TVBS新聞網》報導，陳鎮川也指出市政府「避重就輕、斷章取義」，相較高雄市政府做法非常適當，「而不是像現在的市政府把問題丟到我們身上，他們用盡一切資源規劃，跟現在全部把壓力丟到我們身上，完全是兩個作為」。另外，陳鎮川也公開與交通局的協商內幕，「除了他們，還有建議過我們讓阿妹多唱幾首歌，或者演唱會後面辦抽獎，等等一堆荒謬的建議」，事實上，相關方針仍未定案，謝銘鴻方面說明，預計12月中旬定案，屆時將再舉行記者會宣布細節，並請觀傳局製作圖卡宣傳。