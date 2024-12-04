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▲瓊瑤（陳喆）今日下午於淡水家中逝世，不少藝人紛紛發文追思「瓊瑤阿姨」。（圖／翻攝自臉書）

▲張嘉倪時隔1年2個月更新微博，寫下：「永遠的瓊瑤阿姨！不敢輕言離別，因為愛，一直都會在。」悼念瓊瑤。（圖／張嘉倪微博）

▲張嘉倪早年通過湖南衛視的海選，成功拿下瓊瑤電視劇《又見一簾幽夢》中女主角「紫菱」的角色，與方中信、保劍鋒、秦嵐一起大談四角虐戀。（圖／《又見一簾幽夢》劇照）

▲2018年時張嘉倪演出《延禧攻略》中的最美妃子「順嬪」後才再次翻紅。（圖／翻攝自微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

台灣知名言情作家瓊瑤（陳喆）今（4）日下午於淡水家中逝世，突如其來的消息震驚文壇、影視界，不少因出演「瓊瑤劇」而走紅的演員，如：劉雪華、林心如、黃曉明、范冰冰、趙薇、蘇有朋、林青霞等人都紛紛發文哀悼，就連遭到中國當局軟封殺的張嘉倪也時隔1年多再次登上微博發文追思。女星張嘉倪早年通過湖南衛視的海選，成功拿下瓊瑤電視劇《又見一簾幽夢》中女主角「紫菱」的寶座，與方中信、保劍鋒、秦嵐一起大談四角虐戀，而她也憑藉這個角色成功進軍演藝圈。今日稍早，瓊瑤逝世的消息公開後，張嘉倪也時隔1年2個月更新微博，寫下：「永遠的瓊瑤阿姨！不敢輕言離別，因為愛，一直都會在。」悼念瓊瑤。雖說在「瓊瑤劇」捧紅的一眾演員中，張嘉倪的人氣始終不慍不火，但許多觀眾便是從「紫菱」一角才開始認識她，見到張嘉倪時隔多日重新回到微博，大批粉絲也紛紛湧入留言：「從《尋找紫菱》到《一簾幽夢》嗚嗚，因為愛所以一直都在」、「謝謝瓊瑤阿姨，因為阿姨的《又見一簾幽夢》認識並愛上了嘉倪」、「現在雪花飄落，他飄向了屬於自己的天空，阿姨翩然離去，而我們會永遠想念您」、「謝謝瓊瑤阿姨帶我認識張嘉倪，給了我無可取代的少年記憶。」張嘉倪出道17年，演出過多部電視劇，還曾被瓊瑤大讚：「有一雙攝人心魄的鳳眼」、「肌膚如嬰兒般吹彈即破」，不過人氣依然未見起色，直到2018年時她演出《延禧攻略》中的最美妃子「順嬪」後才再次翻紅。翻紅不過5年，在去年9月時張嘉倪被目擊到前往法國巴黎觀看韓星Lisa出演的脫衣舞秀《瘋馬秀》，隨後遭到民眾撻伐，中國當局也因此將她軟封殺，演藝事業全都停擺外，所有社群平台帳號也被「禁言」，直到今日才首度更新。