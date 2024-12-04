我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司舉辦2024台灣郵輪論壇，攜手產官學界專家開創我國郵輪新契機。(圖／台灣港務公司提供)

▲交通部常務次長林國顯致詞。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司總經理王錦榮簡報公布114及115年國際客船優惠措施。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司於今(4)日，在台北福華大飯店，舉辦2024台灣郵輪論壇活動，為因應亞洲郵輪市場崛起，乃規劃以亞洲郵輪樞紐－台灣郵輪發展的創新與合作為主題，以落實城市、港口與郵輪業者的實質合作，顯現出我國作為全球港灣城市表率的軟實力。台灣港務公司2024台灣郵輪論壇活動，是由交通部常務次長林國顯與台灣港務公司董事長李賢義共同主持，立法委員許智傑、林沛祥委員、交通部航政司司長韓振華、觀光署副署長林信任、航港局主任秘書饒智平、台灣港務公司總經理王錦榮、台灣國際郵輪協會理事長林博宗、台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬等人，及名勝世界郵輪、奇寶遊輪、歌詩達郵輪等台灣代表，以及產官學界專家與會。交通部常務次長林國顯表示，交通部秉持「人本交通、便利台灣」的施政核心，強調以人為核心，重視發展交通系統的便利性、連結性與友善性，透過與各地方政府攜手，打造港區與城市之間的無縫銜接，以確保郵輪旅客能夠便捷的從港口進入市區，探索當地的美食、文化和歷史景點，體驗我國的熱情和多元的魅力，讓郵輪旅遊與地方觀光實現雙贏，進一步提升我國在國際郵輪市場的競爭力。台灣港務公司董事長李賢義指出，自國境開放以來，港務公司為爭取郵輪產業儘速復甦，不斷精進港埠軟硬體設施，同時加強區域港口合作，與觀光署及航港局透過優惠措施及國際行銷，再加上與國際郵輪業者及國內知名旅行社頻繁交流，共同推廣郵輪業務，效果相當顯著。李賢義說，近年來國際郵輪來我國的好消息絡繹不絕，今(113)年郵輪來台旅客數，將恢復至疫情前最高峰的8成以上，並隨著全球旅遊業復甦，郵輪市場也漸漸恢復正軌。台灣港務公司總經理王錦榮在論壇中，以台灣港群建設現況與未來展望─打造亞洲郵輪樞紐為題，他提及港埠設施的提供是郵輪靠港最基本的要件，港務公司在多年來的努力與建設下，持續不懈升級港口軟硬體設施，確保每次郵輪靠港時，旅客都能安全、舒適、順暢完成通關作業，成功打造具現代化，且符合國際標準的港口設施，以吸引郵輪來台。王錦榮說，我國具備多元豐富的島嶼觀光資源，能串聯台灣各離島景點，符合小型、探索型郵輪「深度旅遊」特性，在短時間內讓國外旅客體驗當地風土民情。王錦榮並說，我國港口吸引郵輪靠泊的最大誘因，為港口城市獨特的觀光魅力，展現出我國景點豐富多元的面貌，以帶給郵輪旅客全新的體驗及享受。