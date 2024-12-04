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▲瓊瑤首部小說《窗外》改編成電影，捧紅當時才19歲的林青霞，這也是瓊瑤愛情劇推廣到全華人世界的起點。（圖／ 金馬執委會提供）

▲瓊瑤的作品《還珠格格》風靡台灣、中國等地，蘇有朋（右起）、趙薇、周杰、林心如與范冰冰也因此爆紅。（圖／翻攝IMDb）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

距離2025年不到27天，一直推動愛情萬歲的文壇教母瓊瑤，選擇在今（4）日追隨著她的愛人平鑫濤「翩然」離去，為華人娛樂圈留下一個哀傷的句點。對於她眾多死忠教徒來說，瓊瑤就像是小說裡走出來的人物，集神祕、優雅、美麗、溫婉等各種讚美詞在身上，但她也有她筆下的文字裡、脫離現實的諸多缺點，舉例來說，就連她的登出都是這麼任性，但告別文字裡的真真切切卻也讓人不捨得多加責怪一句。為華人文壇、影壇留下許多作品的瓊瑤很聰明，她很年輕時，就知道人們對愛情的渴望是通往世界的共同語言，所以即使在她很窮困時，她仍致力於筆耕，把自己的對愛情的想像、把瓊瑤這個人的諸多面向、把對現實無奈的抗議，藉著文字一一創造出真實的人物。隨著知名度攀升、影響力擴大，她再將文字作品轉化成影像，於是這一秒我們看見了咆哮帝馬景濤，下一秒我們看見擁有無辜大眼、美麗純真的紫薇林心如，時不時地，我們還會看到莽撞嬌俏的小燕子趙薇跳出螢幕來跟你對話，於是我們都變成了瓊瑤的信徒，為了愛情也要義無反顧。在我的年代認識她的時候，她已經是「瓊瑤阿姨」，還有很多瓊瑤世界的新同學該要叫她奶奶了，但這都不妨礙我們愛她。瓊瑤的故事情緒一直很重，愛就要愛得咬牙切齒、欺師滅祖，恨就要恨得恩斷義絕、殺伐自在，有時候你覺得壓抑、心痛得快要跟著劇中角色一起死掉了，但下一秒你又會因為愛情的純然喜悅而想衝到街上張狂大吼。沒錯！這就是真實人生。從《窗外》、《一簾幽夢》、《煙雨濛濛》、《青青河邊草》、《梅花三弄》、《庭院深深》到《還珠格格》，把她的經典作品都寫一遍，你就會知道華人世界裡的文壇、演藝圈中，至此再無瓊瑤了。她走了，但她也活著，她活在我們每個人對愛情的想像裡、對世俗社會掙扎的嘆息裡。敬瓊瑤阿姨，願您天上與平叔叔相聚團圓，繼續延續永恆的愛情。瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎