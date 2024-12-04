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▲苗可麗（左一）喊話李銘順（左二）：「我們的默契可以開節目！」（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲林輝煌（右一）感謝阿喜（左一）在溯溪時給了他勇氣。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

節目《花甲少年趣旅行9》最新嘉賓由李銘順、苗可麗、林輝瑝與阿喜組成花甲／少年組合，一起結伴到嘉義旅行。雙雙奪下本屆金鐘男主角與女配角的「金鐘二人組」李銘順與苗可麗，作為節目的老朋友再度回歸，超好配合的李銘順笑稱自己是「隨和又盡情享受的旅伴」，負責吃喝玩樂外還兼「司機」幫忙開車。提到這次旅伴組合，他滿意地表示：「大家都很合拍，也很盡情地在玩，沒有感覺到大家的疲累，每一天都很放鬆又享受！」苗可麗是二度參與節目，坦言這趟旅程彷彿是「人生劇本裡的一個精彩篇章」。她特別提到與李銘順的默契，甚至大膽喊話：「我們兩個花甲可以開一個節目，一定正能量滿滿且歡樂！」此外，她也被林輝煌與阿喜的善良孝順深深感動：「兩位年輕人不僅乖巧，還總是主動照顧我們，我知道我常常唸他們，但他們總是客氣地用幽默帶過，善良的孩子總是很溫暖，讓我感受到滿滿的愛與善意。」在這次旅行身為忙內（老么）的林輝煌透露，平時旅遊就是個「細節控」，只要旅伴提供地點，他就會負責規劃路線，幫大家控制行程逗留時間。而這次和同公司前輩李銘順一同旅行，他在旅途中與李銘順有了一段深刻對談，「聽他分享一些心路歷程，又跟我們分享在順境與逆境時的心情跟轉變，這些聊天過程也讓我內心成長了許多，這次旅行也讓我更認識哥了。」不過大多時候前輩沒有這麼嚴肅，林輝煌笑稱李銘順是幽默有趣擔當，「他讓我們旅遊的幾天都笑得合不攏嘴！」首次和苗可麗一同出遊，林輝煌抖出真心話，「第一次見可麗姐，對她的印象是嚴肅又讓人不敢靠近。」但隨著旅程的深入，才發現她是個「氣氛擔當」，「這幾天的旅程讓我全部的第一印象都反轉了，姐姐很健談，也是很有愛的前輩，嚴肅都只是假象啦！」提到阿喜，林輝煌封對方為「小貼心擔當」：「她是個很照顧人的姐姐，把我當弟弟，真的很好相處，很多事也會拉著我一起，像是在第一天溯溪的時候，我不敢先玩她就先玩，然後叫我去挑戰，滿感謝她那時候給了我突破的勇氣！」《花甲少年趣旅行9》每週六晚上10點在台灣大哥大MyVideo跟播。