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▲僑胞特別送訪團珍奶。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.04）

▲僑胞特別送訪團珍奶。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.04）

總統賴清德出訪太平洋友邦，今（4）晚過境美國關島，美方由總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）、美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）到場接機；賴於當地時間晚間9時許下榻飯店，受到僑胞熱烈歡迎，齊聲高喊「總統好，Team Taiwan」，賴清德則親切地一一和僑胞握手、寒暄。賴清德啟動「繁榮南島 智慧永續」之旅，今早從馬紹爾飛往吐瓦魯，歷經約5個多小時的飛行，專機於關島當地時間晚間8時40分抵達美國關島國際機場。專機停妥後，由我國駐美國代表處大使俞大㵢及「美國在台協會」及藍鶯登機歡迎賴清德，而關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督幕僚長卡佛（Jon Calvo）及總督禮賓主任約瑟（Joseph Shinohara）則於機梯前迎接，並獻戴花環予總統。隨後，賴清德一行驅車前往下榻旅館，約有70名僑胞舉著中華民國國旗、美國國旗及關島旗熱情歡迎，賴清德也向僑胞握手致意，氣氛熱鬧歡愉。據當地僑胞指出，5天前收到指令要號召僑胞迎接賴清德訊息，這次約有70名僑胞到場力挺，「不管如何都要來挺台灣、挺賴清德」。此外，有熱情的僑胞特別帶來珍奶提供訪團使用，讓訪團「解鄉愁」，當地商家受訪時表示，他因為知道賴清德喜歡喝珍奶，特別帶來66杯珍奶供給訪團使用，「希望能66大順」。