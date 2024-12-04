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▲吳姍儒出席節目記者會，回應日前鹿希派指控，無奈笑回「他講得有點誇張，沒有人要搶他的房子」，並隔空喊話吳宗憲送包包。（圖／公視台語台提供）

▲主持人吳姍儒（右）及浩子（左）出席節目《Talk Talk秀台語》慶功暨第二季記者會。（圖／公視台語台提供）

▲評審長許效舜（左）、特別嘉賓王彩樺（中）及評審黃豪平（右）出席節目《Talk Talk秀台語》慶功暨第二季記者會。（圖／公視台語台提供）

藝人吳姍儒（Sandy）、浩子、許效舜、王彩樺及黃豪平等人今（4）日出席公視台語台《Talk Talk秀台語》慶功暨第二季啟動記者會，眾人被問到第二季會不會備感壓力，大家都有自己的「備戰」撇步，令人期待；而吳姍儒則被問到，日前在節目上爆料吳宗憲送給鹿希派的女友「盧鼎惠」愛馬仕包，她故作吃醋：「第一個禮物送這麼貴重，那之後怎麼搞」，不忘笑虧鹿希派，「如果要得到這個包是要跟鹿希派交往的話，那我自己買。」引來一場家產紛爭，逗樂全場。起因於鹿希派先前在節目中透露，吳宗憲昔日送給他的一間小套房，竟被吳姍儒佔用當化妝間，怎料一返台驚察套房只有一個化妝桌，「我想說這一定是我姊的，就把它搬到她家」，並直嗆吳姍儒：「爸不是買給妳其他房子，那些多少錢妳都不用算嗎？」對此，吳姍儒現身解釋，僅是當時鹿希派還沒從美國回來，暫且借用充當化妝間，「他講得有點誇張，沒有人要搶他的房子」，更沒想到鹿希派並沒向她反應，害她當天要工作沒有化妝台可使用，「當下是很急的狀態」。恰好的是，吳姍儒日前也在節目中爆料，吳宗憲送給鹿希派的女友「盧鼎惠」一款愛馬仕包，讓她打趣吃醋說，「弟弟的女朋友太年輕，太年輕拿愛馬仕不適合，第一個禮物就這麼貴重以後怎麼搞？」還隔空喊話親爸吳宗憲：「真的要送包，歡迎爸爸送我」，更妙語虧鹿希派，「如果要得到這個包是要跟鹿希派交往的話，那我自己買」，機智回應惹得全場爆笑聲連連，一家子「相愛相殺」的互動十分逗趣。眾人也被問及「第二季有沒有來賓夢想名單？」許效舜率先「拍胸脯」表示澎恰恰跟苗可麗讓他來負責，黃豪平的好友鄧惠文醫師對節目躍躍欲試，王彩樺則希望找來「辣妹」歌后張秀卿，而吳姍儒又不免俗遭眾人拱邀吳宗憲，笑笑回應：「我會努力約他！真的不行的話我弟弟來六次可以嗎」，浩子則許願歌仔戲國寶「楊麗花老師」及「陳亞蘭老師」上節目，幫選手加持也讓更多觀眾跟上這波「說台語運動」。