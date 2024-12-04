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▲中國大熊貓保護研究中心表示，初步檢查福寶身體並無出現異狀。（圖／翻攝微博）

南韓首隻自然繁育誕生的貓熊「福寶」，自出生後就受到韓國人民愛戴，身上最具特色的一大片的灰棕色，就像鍋巴飯一樣，因此得到「鍋巴公主」愛稱。而福寶在今年滿4歲時被送回中國大陸，近期卻被粉絲發現，在吃東西時身體出現不自然抖動，要求官方為福寶進行檢查，更不解「在韓國都沒事」，質疑回到中國未得到妥善照顧。昨（3）日有民眾在四川臥龍神樹坪基地目睹，福寶在吃東西時，身體出現不自主發抖、抽搐情況，紛紛拍下影片紀錄，希望官方重視福寶身體出現異狀的消息。影片曝光後，立刻引爆大批粉絲擔憂與不滿，「在韓國一點事都沒有，回來問題一堆」、「福寶怎麼了？為什麼會抽搐抖動？你們怎麼照顧的」、「好明顯的抖動，要好好檢查阿」。針對福寶出現不自然抽搐的情況，昨（3）日晚間中國大熊貓保護研究中心也發文回應，經飼養員和獸醫初步檢查，大熊貓「福寶」體態外觀無異常，精神及食慾正常。 獸醫已開展相關檢測。 下一步，我們將繼續做好「福寶」飼養管理和健康監測。