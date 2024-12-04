我是廣告 請繼續往下閱讀

▲諾亞方舟人氣團成員公布，黃崇峻（上排左起）、Vin、伍承慶、Alex，下排左起鄭彫秦、東翰、李定、禾雁凱。（圖／踢帕娛樂）

▲寫真書秒殺，官方緊急發布公告說明再版資訊。（圖／踢帕娛樂）

選秀節目《原子少年2》最後一輪人氣投票於11月30日結束，在將近一個月的投票之後，綜合各領域老師以及唱片公司的代表，終於在昨日選出了8位選手組成本季人氣團，成員包含李定、東翰、黃崇峻、Alex、禾雁凱、Vin、鄭彫秦、伍承慶，並於今日公告於原子少年官方Instagram，李千娜擔任導師時就被成員「電到」，直呼成員們帥到她不敢直視太久，心碎表示自己太早結婚了。人氣王李定與東翰則是毫無懸念的被老師們欽點出道，認為他們的存在對於人氣團的舞台魅力會有非常大的幫助；Alex則是在韓國與台灣沉潛多年之後，終於拿到出道的門票，表示現在的自己是最快樂也是最自在的狀態，非常開心。歌舞精湛還具創作實力的伍承慶在得知自己入選後，反而展現出異常的冷靜，因為他認為自己的人氣與身材的管理並沒有做到非常好，但他非常感謝音樂老師還是看見了他，能成為團體內的一顆小螺絲釘他表示非常滿足，也笑著提醒大家看到他請勿餵食。鄭彫秦知道自己入選之後，一反平常搞笑輕鬆的形象，激動到眼眶泛淚，直說沒想到自己可以入選，非常驚喜。一路見證少年們成長的玉琦老師非常看好這個由8位少年組成的新團體，表示這個組合綜合顏值、唱跳能力、舞台魅力，也許可為台灣男團寫下新的篇章。人氣團成員們的顏值與實力在比賽期間屢屢獲得各個流星導師的青睞，Sandra稱讚成員們的實力顛覆了他對男團的想像，具俊曄則是肯定他們的表現已有出道的能力，親自認證少年們的舞台表現。8位團員也是廠商們的最愛，至今為止他們被指定出席的活動已超過上百場，而部分成員參與的寫真書更是在前天創下了秒殺紀錄，首刷2千本甫上市即被粉絲們掃蕩一空，全台各大通路，無論是網路還是實體門市全數售罄，目前已一本難求，粉絲們紛紛敲碗出版社二刷，相當搶手。人氣團團名以及新單曲都將在12月29日原少A2畢業演唱會正式發表，敬請期待！