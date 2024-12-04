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▲賴清德晚間在關島召開視訊會議。（圖／總統府提供）

正值出訪進行「繁榮南島，智慧永續」之旅的總統賴清德，於過境點關島當地時間4日晚間（臺北時間4日晚間）召開視訊會議，就整體區域情勢，聽取國安團隊簡報，視訊會議進行約40分鐘。針對韓國短暫戒嚴一事，賴清德表示，他請國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況。針對韓國短暫戒嚴突發事件，賴清德晚間召開視訊會議，聽取國安簡報。賴清德表示，他看到各團隊對於國安事務、以及突發的國際事件動態，都有充分的掌握，接下來的出訪行程，還有關島、帛琉，他在海外拚外交同時，也必須讓國人對於國家整體的安全，感到安心。賴清德指出，他請國安會秘書長吳釗燮，在接下來的幾天，持續帶領國安團隊，並與他及訪團保持密切聯繫，務必全面掌握、妥適應處軍事、外交、兩岸等各面向的國安要況。賴清德說，有關昨天晚間韓國發生緊急宣布戒嚴的突發事件，要感謝國安團隊即時掌握，並在第一時間向他簡報，由於該事件、以及韓國在地緣政治上的特殊性，要請國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況。賴清德表示，有鑒於這個事件，可能對區域安全、地緣政治、政經局勢帶來風險與衝擊，他也要請國安團隊，就後續的情勢發展，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位，預作準備。賴清德強調，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是台灣世世代代珍惜守護的生活方式，因此，在變動的國際局勢中，台灣作為區域負責任的成員，會繼續與國際民主夥伴共同協力、做出貢獻，成為區域和平穩定最堅實的力量。