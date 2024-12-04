我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瓊瑤享壽86歲，遺書內容表示生命到了盡頭，所需經歷的衰老、退化與病痛十分折磨，顯然早已看淡大自然對生命的取奪。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲詹雅雯聽聞瓊瑤嘆生命無常有感而發，「請大家不要再輕視嘲諷病友！我們都活得很辛苦，但是我們還在勇敢的堅持著，請大家一起加油」。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲詹雅雯貼文一出，令許多粉絲看得心疼，紛紛留言向她打氣，一片鼓勵聲援讓人相當暖心。（圖／記者陳明中攝影）

以《還珠格格》紅遍亞洲的知名作家瓊瑤今（4）日證實於淡水家中輕生身亡的死訊，享壽86歲；身旁留有遺書向世界道別，內容表示生命到了盡頭，所需經歷的衰老、退化與病痛十分折磨，悲嘆「上蒼對於生命的過程，設計得不是很好」，強調看淡大自然對生命的取奪，此文一出，觸動了近年深受疾病所苦金曲詹雅雯，有感而發地寫下70字內心話，「我們都活得很辛苦，但是我們還在勇敢的堅持著」，引來許多粉絲朋友加油打氣。詹雅雯近年罹患帕金森氏症，左腦已中度萎縮，隨後又雪上加霜，診斷出腦瘤二度動刀，身體狀況一直時好時壞，晚間她在臉書貼文，「生命的美好，就在於能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……這些，我都在有生之年，擁有過了！我『活過』了，不曾辜負此生！」表示深受瓊瑤的遺別文字打動。此外，詹雅雯也敬佩瓊瑤以自己選擇的方式離別世間，面對人生當中的種種困境與挫折，瓊瑤將其視為生命中的磨練，「希望你們經得起磨練…親愛的你們，要勇敢，要活出強大的自我，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！」一席話鼓舞了正受病痛折磨的詹雅雯，文末深切表達感謝：「請大家不要再輕視嘲諷病友！我們都活得很辛苦，但是我們還在勇敢的堅持著，請大家一起加油」。此文一出，令許多粉絲看得心疼，紛紛留言向詹雅雯打氣：「加油！妳很堅強」、「妳可以的，繼續創作道盡人生路」、「可以自己選擇死亡方式，不是一般人可以做到的」、「妳是我們的榜樣」、「雅雯老師加油生命的美好不是結果而是過程」，也有不少正能量語錄盼她懷著快樂、輕鬆的心情，一片鼓勵聲援讓人看得暖心。