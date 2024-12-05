我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊在金牌戰輸給中華隊終止在國際賽27連勝的成績。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

第三屆WBSC世界12強賽中華隊冠軍戰以4：0擊敗日本，拿下隊史首座「三大賽」冠軍，也斬斷對方衛冕美夢。在中華隊取勝的那一刻，許多日本球迷刷了一排「おめでとう台湾」的彈幕，也讓不少台灣觀眾感到相當好奇，想要知道對方說什麼，而在理解意思之後，也驚奇地說果然是台日友好。台灣棒球和日本野球淵源很深，中華隊很多觀念和技術師承日本，不論是以往、還是現在都有許多日本教練來到台灣執教，像是今年中職冠軍球隊中信兄弟的教練平野惠一，以及曾來到台鋼雄鷹當客座教練的日本隊主帥井端弘和，都帶給我國許多寶藏般的棒球知識。台日兩國交手，一向氛圍是相當友好，像是2013年WBC經典賽，儘管我國遭到對手逆轉，不過還是站在球場中間圍圈向球迷致謝，當時也被日本新聞界傳為佳話。這次中華隊奪冠，也拒絕在球場享受香檳，原因是曾豪駒總教練希望尊重日本。近期有球迷上傳中華隊奪冠一幕，日本轉播的畫面，當時許多日本球迷刷了一排「おめでとう（omedetō）台湾」，讓不少台灣人也相當好奇。其實「おめでとう」就是日文恭喜的意思，在下面有解釋後，很多人也感嘆：「台日果然是君子之爭」、「彈幕好友善」、「滿滿的恭喜台灣，謝謝日本」。我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。這場比賽，我國靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。