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▲賴清德抵達下榻飯店，受到僑胞熱烈迎接。（圖／總統府提供）

總統賴清德出訪南太友邦，於當地時間4日晚間抵達關島，在當地時間5日的行程上，賴清德一早將赴關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）的官邸作客，接著也會進入關島議會、接受議長呈贈友好決議文，而這兩項行程皆是台灣政要第一人。賴清德5日上午將赴總督古蕾露官邸出席歡迎早餐會，府方人士指出，古蕾露為關島首位女性總督，立場高度友台，常出席台灣駐關島辦事處的各項活動，如歷年度國慶酒會，而賴清德將赴官邸作客，也是第一位台灣政要高層去總督府官邸的。賴清德接著在上午10時45分參訪關島議會，府方人士說，該議會連續四年通過友台決議文，支持台灣參與聯合國氣候變遷綱要公約、以觀察員身份參與世界衛生大會等，待賴清德進入議會後，關島議會議長泰拉耶將呈贈「友好決議文」給他，隨後舉行閉門座談，而賴也是首位進入關島議會的台灣總統，將以行動凸顯台灣與關島之間的緊密友好。最後，賴清德於中午出席下榻飯店的僑宴，結束行程後將立即離開關島、前往友邦帛琉。