我是廣告 請繼續往下閱讀

▲體操不應該是壓力，而是快樂成長的一部分。（圖／小松鼠體操提供）

體操不僅是運動，更是一種能幫助孩子全面發展的教育方式。針對注意力不足過動症（ADHD）、自閉症或發展遲緩等特殊需求的孩子，專業的體操課程結合職能治療、物理治療和心理學理論，提供一種安全且有效的運動方式，幫助他們在運動中找到自信與快樂。。詹蕎僖表示：「課程不僅是讓孩子動起來，更希望讓孩子發現自己的潛力，享受運動帶來的成就感。」小松鼠體操引入科學化檢測，透過動作軌跡分析，為孩子提供個性化的運動建議。例如，有些孩子因跑步姿勢不正確導致速度變慢，教練可以根據檢測結果進行針對性指導，幫助他們改善動作，避免長期錯誤姿勢帶來的影響。除了對特殊需求孩子的支持，體操的核心訓練對所有孩子都至關重要。