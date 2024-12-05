體操不僅是運動，更是一種能幫助孩子全面發展的教育方式。針對注意力不足過動症（ADHD）、自閉症或發展遲緩等特殊需求的孩子，專業的體操課程結合職能治療、物理治療和心理學理論，提供一種安全且有效的運動方式，幫助他們在運動中找到自信與快樂。
根據小松鼠體操創辦人詹蕎僖的觀察，許多孩子初次接觸體操時，可能因協調性不足或體能基礎薄弱而感到挫敗。然而，透過專業教練的引導，孩子們逐漸掌握動作，改善平衡感和專注力，並在運動中建立起自我挑戰的信心。詹蕎僖表示：「課程不僅是讓孩子動起來，更希望讓孩子發現自己的潛力，享受運動帶來的成就感。」
小松鼠體操引入科學化檢測，透過動作軌跡分析，為孩子提供個性化的運動建議。例如，有些孩子因跑步姿勢不正確導致速度變慢，教練可以根據檢測結果進行針對性指導，幫助他們改善動作，避免長期錯誤姿勢帶來的影響。
除了對特殊需求孩子的支持，體操的核心訓練對所有孩子都至關重要。體操被譽為「運動之母」，能夠增強大肌肉力量，提升身體協調性，並為其他運動奠定基礎。教練們表示：「我們希望孩子們能找到屬於自己的運動樂趣，無論是特定需求的孩子還是普通孩子，都能透過體操課程變得更強、更健康。」
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小松鼠體操引入科學化檢測，透過動作軌跡分析，為孩子提供個性化的運動建議。例如，有些孩子因跑步姿勢不正確導致速度變慢，教練可以根據檢測結果進行針對性指導，幫助他們改善動作，避免長期錯誤姿勢帶來的影響。
除了對特殊需求孩子的支持，體操的核心訓練對所有孩子都至關重要。體操被譽為「運動之母」，能夠增強大肌肉力量，提升身體協調性，並為其他運動奠定基礎。教練們表示：「我們希望孩子們能找到屬於自己的運動樂趣，無論是特定需求的孩子還是普通孩子，都能透過體操課程變得更強、更健康。」