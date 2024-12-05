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美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週三出席一項活動時表示，雖然聯準會仍須對降息一事保持謹慎，但美國的失業率、經濟表現都比想像中更佳，加上科技股最新業績表現理想，美股3大指數4日都創收盤新高，道瓊工業指數亦首次收在4萬5千點以上。綜合《CNBC》等外媒報導，鮑爾聲稱，美國的失業率仍然非常低，經濟表現比想像中強勁，通膨率也從高峰的7.2%降低至2.3%，聯準會持續、迅速的調整利率，未來將走向更中性的利率政策。鮑爾也坦言，對抗通膨的工作雖然一直都有取得進展，但尚未實現目標，解決黏性通膨仍面臨挑戰，故須繼續以謹慎態度調整貨幣政策。4日收盤，道瓊工業指數上漲308.51點或0.69%，收45014.04點；標普500指數漲升36.61點或0.61%，收6086.49點；那斯達克指數上揚254.21點或1.30%，收19735.12點；費城半導體指數揚升85.92點或1.71%，收5121.78點。科技股領漲了4日的美國股市，軟體巨頭賽富時（Salesforce）公布的第3季營收優於市場預期，並調高本季乃至全年度財測，刺激其股價大漲近11％。晶片製造商麥威爾（Marvell）獲利也超出預期，並發布了強勁的第4季度指引，股價飆升約23%，是2023年5月26日以來的最佳單日表現。