美國總統當選人川普（Donald Trump）重要閣員提名已大致完成，但部分人士因為爭議太多，在獲得提名後，地位仍不穩固，包含國防部長人選赫格斯（Pete Hegseth）深陷性侵醜聞，傳出川普已有意「換將」，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）是熱門接替人選。
綜合《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等美媒報導，知情人士透露，川普有意讓德桑蒂斯取代赫格斯，而與德桑蒂斯關係密切的消息人士也聲稱，如果川普正式提出，他亦有興趣出任。
德桑蒂斯是知名的保守派人士，雖然曾在今年大選的初選中，嘗試挑戰川普，以獲得共和黨的總統候選人提名，2人甚至因此出現裂痕，但在川普輕鬆拿下初選後，雙方開始試著修補關係。
有報導稱，川普與德桑蒂斯已於週二晚上見面，討論任命事宜，換將機率頗高，原本的防長提名人赫格斯因為爭議太多，部分共和黨參議員對於讓他執掌五角大廈一事都頗有微詞。
對此，赫格斯在X平台上，以及接受保守派電台主持人凱莉（Megyn Kelly）訪問時都強調，「我們會拚死奮戰，沒有理由退縮」，重申會繼續努力，向外界證明自己清白。
在這之前，美國政壇已盛傳川普兒媳婦勞拉（Lara Trump），將接手被提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio），所代表的佛州聯邦參議員席位，此事的最終決定權便在於德桑蒂斯，直到下次選舉補選出新的參議員為止。
如果防長換將成真，也亦非川普新政府首次撤換提名人，原先的司法部長提名人、前眾議員蓋茲（Matt Gaetz），就因深陷與未成年人的性交易醜聞，連參議院的共和黨人都不願相挺，在歷經多日爭議後宣布退出提名戰，改由曾任佛羅里達州總檢察長的邦迪（Pam Bondi）接手。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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德桑蒂斯是知名的保守派人士，雖然曾在今年大選的初選中，嘗試挑戰川普，以獲得共和黨的總統候選人提名，2人甚至因此出現裂痕，但在川普輕鬆拿下初選後，雙方開始試著修補關係。
有報導稱，川普與德桑蒂斯已於週二晚上見面，討論任命事宜，換將機率頗高，原本的防長提名人赫格斯因為爭議太多，部分共和黨參議員對於讓他執掌五角大廈一事都頗有微詞。
對此，赫格斯在X平台上，以及接受保守派電台主持人凱莉（Megyn Kelly）訪問時都強調，「我們會拚死奮戰，沒有理由退縮」，重申會繼續努力，向外界證明自己清白。
在這之前，美國政壇已盛傳川普兒媳婦勞拉（Lara Trump），將接手被提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio），所代表的佛州聯邦參議員席位，此事的最終決定權便在於德桑蒂斯，直到下次選舉補選出新的參議員為止。
如果防長換將成真，也亦非川普新政府首次撤換提名人，原先的司法部長提名人、前眾議員蓋茲（Matt Gaetz），就因深陷與未成年人的性交易醜聞，連參議院的共和黨人都不願相挺，在歷經多日爭議後宣布退出提名戰，改由曾任佛羅里達州總檢察長的邦迪（Pam Bondi）接手。
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