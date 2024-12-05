我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼瓊瑤傳奇一生提前謝幕，震撼兩岸三地劇迷。（圖／瓊瑤臉書）

▲蔡詩萍發文追念瓊瑤，字裡行間看得出來情緒非常低落、悲傷。（圖／蔡詩萍臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

文壇傳奇巨擘、大師級作家兼編劇瓊瑤（本名陳喆）向來倡議善終權、安樂死，昨（4）日她被祕書發現陳屍在淡水住處房間沙發上，留有遺書，享壽86歲。同為作家的北市文化局長蔡詩萍，回憶蔡詩萍發文表示，昨天下午得知瓊瑤輕生離世，先是愣了一會，接著感覺難過、遺憾，因為才想說已經年底，打算跟對方聯絡，去看看老人家，但這悲劇讓一切「我想...」成為遺憾，接著臉書跳出瓊瑤的頁面，遺書內容述說著她的決定，文字迤邐動人。回想瓊瑤選擇離開前的狀態，蔡詩萍沒有太意外，「去看她時，她笑語迎人的臉龐上，有一股淡淡卻深沉的憂傷，那不僅僅是失去摯愛的先生之後，一人獨居的落寞，而是，一種文人氣質與生俱來的，對生命本質的曠達與理解後，獨有的深刻認識。人，總是寂寞的，人總是要在老去的同時，失去一切，包括自己。」此外，蔡詩萍透露，每每在與瓊瑤以私訊往來時，總會鼓勵對方多寫一些文字，多貼一些臉書，好寬慰喜歡她小說、文字的讀者或粉絲，蔡詩萍情緒相當低落，「理智上，我能接受她對自己人生最終怎麼走的決定，然而，感情上，我無法承認我聽到的消息，我無法原諒我為何把想去看她的念頭一再的延擱著，這個下午，我心情很壞了...」文末，他說：「瓊瑤姊『翩然』而去了，我希望她忘卻一切煩憂，但我的心，無法翩然，我的心一直下沉。」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎