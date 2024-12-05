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▲賴清德上午赴官邸進行茶敘，並送總督水牛畫。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05）

總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅，在當地時間5日上午受邀前往關島總督官邸與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）進行早茶敘，會前更在官邸中演奏中華民國國歌，相當罕見。賴清德上午9時許抵達官邸與古蕾露茶敘，古蕾露並於門口迎接，為表達對賴清德到訪的誠摯歡迎，現場依序演奏美國國歌、關島頌歌以及我國國歌。知情人士指出，此舉在我國總統出訪的過境行程中相當罕見，且是別具意義的安排，以具體行動充分展現台關之間的緊密友好，及關島政府對台灣總統到訪的支持與重視。此外，賴清德現場準備的伴手禮也極具巧思，送上總督古蕾露喜歡的台灣蘭花及台灣水牛畫。據指出，水牛在早期的台灣與關島都是最重要的動物，而蘭花、水牛也是賴清德曾任職的台南市著名特色，兩人就台灣、關島的風土、美景、美食熱烈交換意見。