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▲知名作家瓊瑤日前驚傳離世，不少讀者以及粉絲都感到非常悲痛。（圖／瓊瑤臉書）

▲大陸宮廷劇《延禧攻略》捧紅不少明星，其中吳謹言飾演魏瓔珞就是爆紅的一角。（圖／翻攝延禧攻略微博）

▲于正2015年就被法院判決抄襲確定，一直拖到2020年底才向瓊瑤道歉，而現在該篇文章也已經刪文，粉絲感到相當不滿。（圖/于正微博）

知名作家兼影視製作人瓊瑤日前驚傳過世，讓許多粉絲感到非常哀傷，然而瓊瑤生前的經典作品無數，更有許多被改編翻拍成電影或電視劇，都成為膾炙人口的爆紅影劇。大陸編劇汪海林就出面透露，，如今瓊瑤離世，該事件又被粉絲挖出，揚言要繼續全面抵制于正的任何作品。大陸編劇汪海林曾經擔任瓊瑤的專家輔助人，在瓊瑤離世消息傳出之後，他在微博透露：汪海林提到：「事後，瓊瑤女士跟我通電話，為了表示對我的感謝，她送我一個杯，就是個普通容器的瓷器水杯，去年不小心被我摔破了，而說到汪海林提及的抄襲事件，是發生在2014年時，在于正終於道歉之後，瓊瑤在臉書寫下「在這2020年的最後一天，我終於等到遲來的正義！」這同時也讓她想到，她曾經在《梅花英雄夢》裡寫下的一句話：如今瓊瑤過世消息傳出，不少粉絲又將這段恩怨翻出，、「終身抵制于正的任何作品，無論會不會有我喜歡的明星參演，因為這是唯一能做到尊重瓊瑤女士的事。」