知名作家兼影視製作人瓊瑤日前驚傳過世，讓許多粉絲感到非常哀傷，然而瓊瑤生前的經典作品無數，更有許多被改編翻拍成電影或電視劇，都成為膾炙人口的爆紅影劇。大陸編劇汪海林就出面透露，瓊瑤曾經因為《延禧攻略》抄襲自己小說《梅花烙》而大病一場，兩方人馬糾葛整整6年，如今瓊瑤離世，該事件又被粉絲挖出，揚言要繼續全面抵制于正的任何作品。
《延禧攻略》劇本抄襲作品害瓊瑤大病一場！獲業界聲援感動到哭
大陸編劇汪海林曾經擔任瓊瑤的專家輔助人，在瓊瑤離世消息傳出之後，他在微博透露：「瓊瑤女士的《梅花烙》被于正抄襲，氣得大病一場，瓊瑤的律師後來找到我，希望請我當瓊瑤女士的專家輔助人，我經過考慮接受了，最後官司也贏了。」
汪海林提到：「而在官司宣判之前，全國100多位編劇、導演以及影視從業人員曾經連署公開信，要求嚴懲于正，當時瓊瑤看到報導，還感動到流淚。事後，瓊瑤女士跟我通電話，為了表示對我的感謝，她送我一個杯，就是個普通容器的瓷器水杯，去年不小心被我摔破了，得知瓊瑤女士不幸離世，也感嘆一個時代的結束，祝老師一路好走，雪花飄落之前，妳已是一片雲。」
《延禧攻略》編劇于正抄襲始末！態度囂張堅持不道歉
而說到汪海林提及的抄襲事件，是發生在2014年時，瓊瑤指控大陸編劇于正的《延禧攻略》劇本抄襲自己的小說《梅花烙》，於是瓊瑤一舉告上法院，在隔年這場官司判決瓊瑤勝訴，但卻也帶給瓊瑤許多困擾以及精神壓力。
法院當時判決于正必須公開道歉，但當時于正不僅拒絕公開道歉，態度囂張還搞消失，手機也打不通，直到2018年，瓊瑤依法申請強制執行，事情就這樣拖過6年，2020年底，于正才針對抄襲案公開向瓊瑤道歉，明明于正事發隔年就已經被法院認證抄襲，但這一串恩怨整整被他拖了6年之久。
瓊瑤離世「于正遭砲轟出征」！粉絲集體抵制他的作品
在于正終於道歉之後，瓊瑤在臉書寫下「在這2020年的最後一天，我終於等到遲來的正義！于正對於六年前抄襲《梅花烙》的事件，對我公開道歉了！」這同時也讓她想到，她曾經在《梅花英雄夢》裡寫下的一句話：「正義或者會遲到，卻一定會到！」
如今瓊瑤過世消息傳出，不少粉絲又將這段恩怨翻出，結果也發現于正道歉文早已刪除，砲轟他沒誠意也曾經傷害瓊瑤「這種就是要全面抵制他的作品，連道歉文都可以刪除」、「要不是當時國內百大導演連署抵制他，他當年根本不會跟瓊瑤道歉」、「終身抵制于正的任何作品，無論會不會有我喜歡的明星參演，因為這是唯一能做到尊重瓊瑤女士的事。」
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《延禧攻略》編劇于正抄襲始末！態度囂張堅持不道歉
而說到汪海林提及的抄襲事件，是發生在2014年時，瓊瑤指控大陸編劇于正的《延禧攻略》劇本抄襲自己的小說《梅花烙》，於是瓊瑤一舉告上法院，在隔年這場官司判決瓊瑤勝訴，但卻也帶給瓊瑤許多困擾以及精神壓力。
法院當時判決于正必須公開道歉，但當時于正不僅拒絕公開道歉，態度囂張還搞消失，手機也打不通，直到2018年，瓊瑤依法申請強制執行，事情就這樣拖過6年，2020年底，于正才針對抄襲案公開向瓊瑤道歉，明明于正事發隔年就已經被法院認證抄襲，但這一串恩怨整整被他拖了6年之久。
瓊瑤離世「于正遭砲轟出征」！粉絲集體抵制他的作品
在于正終於道歉之後，瓊瑤在臉書寫下「在這2020年的最後一天，我終於等到遲來的正義！于正對於六年前抄襲《梅花烙》的事件，對我公開道歉了！」這同時也讓她想到，她曾經在《梅花英雄夢》裡寫下的一句話：「正義或者會遲到，卻一定會到！」
如今瓊瑤過世消息傳出，不少粉絲又將這段恩怨翻出，結果也發現于正道歉文早已刪除，砲轟他沒誠意也曾經傷害瓊瑤「這種就是要全面抵制他的作品，連道歉文都可以刪除」、「要不是當時國內百大導演連署抵制他，他當年根本不會跟瓊瑤道歉」、「終身抵制于正的任何作品，無論會不會有我喜歡的明星參演，因為這是唯一能做到尊重瓊瑤女士的事。」
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